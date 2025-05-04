В Румынии проходят повторные выборы президента

После аннулирования результатов выборов президента в Румынии проходит повторное голосование. Фаворитом считается кандидат от крайне правой партии, которому запрещали въезд в Молдову.
В Румынии в воскресенье, 4 мая, проходят повторные президентские выборов. Они стали необходимы после того, как результаты предыдущего голосования были аннулированы конституционным судом страны в декабре 2024 года.
До участия в первом туре допущены 11 кандидатов. Наибольшей поддержкой, по данным соцопросов, пользуется выдвинутый крайне правой партией "Альянс за союз румын" Джордже Симион. Если верить исследованиям, свой голос за него готовы отдать по разным данным от 25% до 35% избирателей.
Борьбу за второе место, как ожидается, будут вести сразу три кандидата: примар (генеральный мэр) Бухареста и основатель правоцентристского "Союза спасения Румынии" Никушор Дан; поддержанный левоцентристским альянсом "Румыния вперед" Крин Антонеску; а также бывший премьер-министр страны из Социал-демократической партии Виктор Понта.
В то же время социологи считают маловероятным, что один из кандидатов сможет набрать 50% голосов в первом туре, обеспечив себе таким образом победу уже в нем.
Фавориту гонки ранее был закрыт въезд в Молдову
Джордже Симион в начале своей политической карьеры выступал за объединение Молдовы и Румынии, из-за чего в 2015 году Кишинев объявил его персоной нон грата и лишил права на въезд на 5 лет. Однако тогда санкции были отменены после дипломатического давления со стороны Бухареста. В 2018 году ему был вынесен повторный запрет на посещение страны. В 2020-м Radio Europa Liberă Moldova сообщало, что он остается в силе.
Симион также осудил российское вторжение в Украину, назвав Владимира Путина "военным преступником". В марте 2025-го он заявил: "Россия Путина была и остается одной из самых больших угроз для европейских государств, особенно для нас, для балтийских стран и для Польши". Однако позднее сказал, что не считает Москву угрозой НАТО.
Отмена выборов президента Румынии
Конституционный суд Румынии 6 декабря 2024 года объявил недействительными итоги первого тура голосования на выборах президента. Согласно этим результатам, ультраправый пророссийский политик Кэлин Джорджеску набрал 23% голосов и должен был бороться за пост президента во втором туре с правой центристкой Еленой Ласкони, получившей чуть более 19 процентов.
Решение об отмене результатов было принято после того, как офис президента Румынии заявил о наличии разведданных, подтверждающих влияние на выборы в пользу Джорджеску. В числе прочего упоминалась кампания на видеоплатформе TikTok с "манипулированными" инфлюенсерами, а также более 85 000 кибератак. В участии в повторных выборах КС страны Джорджесу отказал, несмотря на то, что социологи считали его фаворитом голосования.
В конце февраля 2025 года прокуратура Румынии возбудила против Джорджеску уголовное дело. Выдвинутые против него обвинения касаются подстрекательства к действиям, направленным против конституционного строя, дачи ложных показаний относительно финансирования избирательной кампании и создании фашистской и антисемитской организации. Политик все эти обвинения отрицает.
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