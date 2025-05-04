В Румынии проходят повторные выборы президента

В Румынии в воскресенье, 4 мая, проходят повторные президентские выборов. Они стали необходимы после того, как результаты предыдущего голосования были аннулированы конституционным судом страны в декабре 2024 года.

До участия в первом туре допущены 11 кандидатов. Наибольшей поддержкой, по данным соцопросов, пользуется выдвинутый крайне правой партией "Альянс за союз румын" Джордже Симион. Если верить исследованиям, свой голос за него готовы отдать по разным данным от 25% до 35% избирателей.

Борьбу за второе место, как ожидается, будут вести сразу три кандидата: примар (генеральный мэр) Бухареста и основатель правоцентристского "Союза спасения Румынии" Никушор Дан; поддержанный левоцентристским альянсом "Румыния вперед" Крин Антонеску; а также бывший премьер-министр страны из Социал-демократической партии Виктор Понта.

В то же время социологи считают маловероятным, что один из кандидатов сможет набрать 50% голосов в первом туре, обеспечив себе таким образом победу уже в нем.

Фавориту гонки ранее был закрыт въезд в Молдову