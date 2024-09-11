Добро порождает добро! В честь 125-летия Детской клинической университетской больницы (BKUS) TVNET GRUPA бесплатно дарит контент TVNET+ всем, кто проходит лечение в Детской больнице.
У родителей пациентов Детской больницы будет бесплатный доступ к контенту TVNET+
2 октября этого года Детская больница отметит свое 125-летие. Однако даже во время праздников сотрудники больницы будут продолжать неустанно заботиться о здоровье детей и благополучии их родителей. По случаю этого грандиозного юбилея TVNET GRUPA предоставит бесплатный доступ к контенту TVNET+ всем, кто находится в больнице.
Главный редактор TVNET GRUPA Томс Островскис: "В Детской больнице наши дети в надежных руках, потому что о их здоровье заботятся профессиональные врачи. Мы хотим оказать небольшую поддержку родителям детей - возможность бесплатно почитать TVNET+ во время передышки. Мы благодарны, что можем это сделать".
Даце Шевченко, руководитель отдела коммуникаций BKUS, отмечает, что больница постоянно улучшает качество медицинского обслуживания детей - с каждым днем Детская больница становится сильнее, умнее и дружелюбнее.
"Незадолго до знаменательного юбилея Рижской детской больницы руководители европейских детских больниц и лидеры инноваций вновь соберутся на конференцию, посвященную инновациям в педиатрии.
Детская больница может гордиться тем, что в свой важный юбилей она символично стала центром дальнейшего развития европейского детского здравоохранения, - говоритт Даце Шевченко.
В свой юбилейный год Детская больница откроет новое здание, в котором с октября будут располагаться современный Амбулаторный центр помощи и Центр неотложной медицинской помощи.
При этом в Детской клинической университетской больнице большое внимание уделяется не только лечению и исследованиям, но и повышению грамотности населения в области здравоохранения. Особенно важна доступность качественного контента для родителей пациентов BKUS.
"Мы очень благодарны TVNET за прекрасный подарок - бесплатный доступ к контенту TVNET+ в год 125-летия больницы! Время не стоит на месте, когда вы находитесь в больнице, поэтому мы рады возможности предоставлять качественный новостной контент всем, кто находится на территории больницы - нашим пациентам и их семьям, а также нашему персоналу. Пребывание в больнице и прохождение лечения часто бывает эмоционально и физически тяжелым как для пациентов, так и для их семей, поэтому возможность получить бесплатный доступ к качественному контенту может стать средством для снятия стресса. Положительный опыт для пациентов и их семей, а также благополучие персонала являются приоритетами для нашей больницы, поэтому мы ценим любую возможность создать все более приятную атмосферу для всех, кто обращается в нашу больницу", - отметила Даце Шевченко.
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