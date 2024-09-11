У родителей пациентов Детской больницы будет бесплатный доступ к контенту TVNET+

"Мы очень благодарны TVNET за прекрасный подарок - бесплатный доступ к контенту TVNET+ в год 125-летия больницы! Время не стоит на месте, когда вы находитесь в больнице, поэтому мы рады возможности предоставлять качественный новостной контент всем, кто находится на территории больницы - нашим пациентам и их семьям, а также нашему персоналу. Пребывание в больнице и прохождение лечения часто бывает эмоционально и физически тяжелым как для пациентов, так и для их семей, поэтому возможность получить бесплатный доступ к качественному контенту может стать средством для снятия стресса. Положительный опыт для пациентов и их семей, а также благополучие персонала являются приоритетами для нашей больницы, поэтому мы ценим любую возможность создать все более приятную атмосферу для всех, кто обращается в нашу больницу", - отметила Даце Шевченко.