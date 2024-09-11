С сегодняшнего дня, 11 сентября, по пятницу, 13 сентября, премьер-министр Эвика Силиня находится с рабочим визитом в Украине, сообщили агентству LETA в бюро премьер-министра.
Видео ⟩ Премьер-министр Латвии отправилась в Украину с рабочим визитом
Во время визита она встретится с должностными лицами Украины и примет участие в мероприятиях, где обсудит дальнейшую военную, политическую, гуманитарную, финансовую и другого рода поддержку Латвией Украины до ее победы над Россией и проводимый Украиной курс на вступление в Евросоюз и НАТО.
Силиня акцентирует, что латвийское общество понимает: народ Украины героически и самоотверженно защищается от зла - украинцы борются за свою землю, семьи, европейские ценности и европейскую безопасность.
"Латвия - не только правительство, но и все наше общество - продолжит оказывать четкую и неизменную поддержку Украине в ее борьбе с агрессором, а также поддержит ее евроатлантическую интеграцию", - подчеркнула премьер-министр.
Rīts Kijivā. Latvija būs kopā ar Ukrainas tautu līdz tās uzvarai!— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) September 11, 2024
Ранок у Києві. Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди підтримуватиме Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО! Слава Україні! 🇱🇻🇺🇦 pic.twitter.com/yK22cqQX9J
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