Видео Премьер-министр Латвии отправилась в Украину с рабочим визитом

Во время визита она встретится с должностными лицами Украины и примет участие в мероприятиях, где обсудит дальнейшую военную, политическую, гуманитарную, финансовую и другого рода поддержку Латвией Украины до ее победы над Россией и проводимый Украиной курс на вступление в Евросоюз и НАТО.

Силиня акцентирует, что латвийское общество понимает: народ Украины героически и самоотверженно защищается от зла - украинцы борются за свою землю, семьи, европейские ценности и европейскую безопасность.

"Латвия - не только правительство, но и все наше общество - продолжит оказывать четкую и неизменную поддержку Украине в ее борьбе с агрессором, а также поддержит ее евроатлантическую интеграцию", - подчеркнула премьер-министр.

Rīts Kijivā. Latvija būs kopā ar Ukrainas tautu līdz tās uzvarai!



Ранок у Києві. Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди підтримуватиме Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО! Слава Україні! 🇱🇻🇺🇦 pic.twitter.com/yK22cqQX9J — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) September 11, 2024

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