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Видео Премьер-министр Латвии отправилась в Украину с рабочим визитом

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Премьер-министр Эвика Силиня
Премьер-министр Эвика Силиня Фото: Valsts kanceleja/State Chancellery

С сегодняшнего дня, 11 сентября, по пятницу, 13 сентября, премьер-министр Эвика Силиня находится с рабочим визитом в Украине, сообщили агентству LETA в бюро премьер-министра.

Во время визита она встретится с должностными лицами Украины и примет участие в мероприятиях, где обсудит дальнейшую военную, политическую, гуманитарную, финансовую и другого рода поддержку Латвией Украины до ее победы над Россией и проводимый Украиной курс на вступление в Евросоюз и НАТО.

Силиня акцентирует, что латвийское общество понимает: народ Украины героически и самоотверженно защищается от зла - украинцы борются за свою землю, семьи, европейские ценности и европейскую безопасность.

"Латвия - не только правительство, но и все наше общество - продолжит оказывать четкую и неизменную поддержку Украине в ее борьбе с агрессором, а также поддержит ее евроатлантическую интеграцию", - подчеркнула премьер-министр.

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