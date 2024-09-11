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Andrejs Timofejevs

В немецком Дрездене обрушился мост через Эльбу

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Мост в Дрездене
Мост в Дрездене Фото: Odd Andersen / AFP/Scanpix

В ночь на среду, 11 сентября, обрушилась часть моста над рекой Эльба. Из-за падения моста были повреждены линии теплоснабжения, а это привело к тому, что во всем городе нарушилась система отопления.

Сообщается, что упал пролет моста протяженностью в сто метров, по которому были проложены трамвайные пути.

Причины обрушения пока не установлены, в результате инцидента никто не пострадал.

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