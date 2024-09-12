В центре Риги из водоема вытащили тело человека

В семь часов утра пожарные отправились на улицу Централтиргус в Риге, где из водоема вытащили человека. Медики констатировали его смерть.

В 15:42 был получен вызов в Дубнскую волость Аугшдаугавского края, где лесовоз задел стрелой манипулятора провода высокого напряжения. Прибыв на место происшествия, спасатели помогли человеку выбраться из кабины и передали его медикам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Кроме того, они отсоединили клеммы аккумулятора, и в 17:31 работа на месте происшествия была окончена.

В свою очередь в 14:23 VUGD получила вызов на улицу Видземес в Балви, где горел аккумулятор автомобиля на площади 0,5 квадратных метра. Пострадал один человек. Пожар был потушен до прибытия пожарных при помощи огнетушителя.

Кроме того, пожарные выезжали на вызовы, связанные с горением трактора, шин, проводов и мусора, подлеска, стройматериалов, оставленной без присмотра на плите еды.

Всего за прошедшие сутки VUGD получила 47 вызовов - 14 на тушение пожаров, в том числе на тушение одного лесного пожара, 20 - на спасательные работы, а 14 вызовов оказались ложными.

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