В торговом центре в Финляндии произошла стрельба

Yle сообщает, что задержан один подозреваемый. В результате шутинга как минимум один человек получил ранения и был доставлен в больницу.

Злоумышленник начал стрелять из пистолета в одном из ресторанов торгового центра. Посетители центра говорят, что слышали как минимум десять выстрелов.

В полиции заявляют, что опасность миновала.

К задержанию привлекли несколько полицейских патрулей. Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

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