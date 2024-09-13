Днем в четверг, 12 сентября, в торговом центре финского города Вантаа, недалеко от столицы Хельсинки, произошла стрельба, сообщает финское общественное СМИ Yle.
В торговом центре в Финляндии произошла стрельба
Yle сообщает, что задержан один подозреваемый. В результате шутинга как минимум один человек получил ранения и был доставлен в больницу.
Злоумышленник начал стрелять из пистолета в одном из ресторанов торгового центра. Посетители центра говорят, что слышали как минимум десять выстрелов.
В полиции заявляют, что опасность миновала.
К задержанию привлекли несколько полицейских патрулей. Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства происшествия.
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