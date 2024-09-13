Бывший министр иностранных дел Янис Юрканс, которому недавно исполнилось 78 лет, проводит свои пенсионные годы в солнечной Испании. Его жена, учительница и автор книг Линда Апсе, которая моложе экс-министра на 25 лет, бывает с ним не каждый день, но ее приезд - всегда праздник. В беседе с Privāta Dzīve Юрканс позволил немного глубже заглянуть в свою личную жизнь.
"Любить женщину непросто". Экс-министр Юрканс о своем четвертом браке и отношениях на расстоянии
Почти год назад Юрканс женился в четвертый раз. Его избранница - педагог, автор книг Линда Апсе, которая моложе Юрканса на 25 лет.
"Это мой четвертый брак, но первый, когда я женился на женщине, которую до сих пор не понимаю, но очень люблю.
Любить женщину непросто, нужно быть очень сильным эмоционально, интеллектуально и физически.
Наши отношения основаны на свободе во времени и пространстве. Каждому старику нужен свой уголок. Я не ограничиваю ее свободу, она не ограничивает мою. С Линдой можно поговорить о чем угодно. Говорить, а не болтать. Молчать с Линдой тоже интересно".
Что дает отношениям тот факт, что каждый время от времени живет в своей стране? "Расстояние не меняет эмоциональной зависимости. Уже существуют различные методики поддержания температуры отношений на должном уровне. Да, конечно, лучше каждое утро пить кофе с любимой женщиной, но если такой возможности сейчас нет, тогда лучше так, чем пить кофе с безразличием. Я не пленник вещей, которые не могу изменить. В отношениях всегда приходится чем-то жертвовать, хотя для меня это не жертва. Я знаю, что Линда много работает, она знает цену времени. Линду не интересуют цены, а ценности она определяет сама. Она пишет о творческих людях и знает, что таким людям нужно время и свобода пространства", - сказал Юрканс.
Уже сообщалось, что Юрканс и его возлюбленная Линда обменялись обручальными кольцами в прошлом году, 15 декабря 2023 года, после 14 лет совместной жизни.
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