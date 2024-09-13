"Любить женщину непросто". Экс-министр Юрканс о своем четвертом браке и отношениях на расстоянии

Наши отношения основаны на свободе во времени и пространстве. Каждому старику нужен свой уголок. Я не ограничиваю ее свободу, она не ограничивает мою. С Линдой можно поговорить о чем угодно. Говорить, а не болтать. Молчать с Линдой тоже интересно".

Что дает отношениям тот факт, что каждый время от времени живет в своей стране? "Расстояние не меняет эмоциональной зависимости. Уже существуют различные методики поддержания температуры отношений на должном уровне. Да, конечно, лучше каждое утро пить кофе с любимой женщиной, но если такой возможности сейчас нет, тогда лучше так, чем пить кофе с безразличием. Я не пленник вещей, которые не могу изменить. В отношениях всегда приходится чем-то жертвовать, хотя для меня это не жертва. Я знаю, что Линда много работает, она знает цену времени. Линду не интересуют цены, а ценности она определяет сама. Она пишет о творческих людях и знает, что таким людям нужно время и свобода пространства", - сказал Юрканс.