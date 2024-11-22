Лелде Цериня завела новые отношения

В декабрьском номере журнала Santa Цериня открыто рассказывает о недоверии к бывшему мужу и не скрывает, что почувствовала себя очень обиженной и разочарованной.

В интервью Лелде говорит, что развод был ее решением.

Правда, оба сумели сохранить человеческие отношения и позаботиться о своих совместных детях. "Это требовало усилий, чтобы стоять выше своих собственных потребностей, думая только о том, как детям будет лучше", - говорит Лелде.

Лелде не скрывает, что завела новые отношения. "Мало-помалу все налаживается, у меня счастливые отношения.

Не хочу скрывать, но и не хочу больше комментировать. Я могу только поблагодарить космос за то, что встретила этого человека - такого терпеливого, любящего и поддерживающего.

Потому что задача непростая - быть с тем, чье сердце разбито, быть готовым помочь собрать кусочки воедино и быть готовым, что эти кусочки неизбежно застрянут в кончиках твоих пальцев".

Однако Лелде подчеркивает, что не искала отношений. "Я чувствовала, что готова побыть одна, это даже было бы полезно для здоровья. Но никогда не знаешь, как будет - так и получилось. И нельзя держать сердце в кулаке только потому, что можешь пораниться когда-нибудь снова. Нет никакой гарантии, что и в этой любви не будет боли. Надо любить всем сердцем, будучи готовым к боли".

Как уже сообщалось, после многолетней дружбы Церини поженились в мае 2018 года. У пары родилась дочь Адель в конце 2019 года и сын Францис летом 2021 года.

В конце 2023 года Айвис Цериньш публично заявил, что нарушил данные в браке обещания. В свою очередь, Лелде опубликовала в социальных сетях видео, в котором упомянула полученные уроки, которые оказались гораздо сложнее, чем ей этого хотелось бы.

Полную версию интервью с Лелде Цериней читайте в декабрьском номере журнала Santa!