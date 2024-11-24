Встречи с сильными женщинами, которые, пройдя десятилетия жизни, находят новые пути и продолжают совершенствоваться, всегда вдохновляют. Слушая их, невольно начинаешь верить, что середина жизни - это не конец, а новая возможность. Время увидеть мир иначе, попробовать новое, заново обрести радость. Именно такое ощущение осталось после беседы с Илзе Буной-Лединей, которую можно смело назвать женщиной-оркестром.
Отражают ли числа все аспекты нашей жизни?
Могут ли даты рождения и свадьбы объяснить все?
Влияет ли номер автомобиля на его "судьбу"?
Можно ли определить качество отношений, сложив даты рождения партнеров?
И что насчет сексуальной совместимости?
А главное - есть ли что-то, что числа не могут объяснить?