Встречи с сильными женщинами, которые, пройдя десятилетия жизни, находят новые пути и продолжают совершенствоваться, всегда вдохновляют. Слушая их, невольно начинаешь верить, что середина жизни - это не конец, а новая возможность. Время увидеть мир иначе, попробовать новое, заново обрести радость. Именно такое ощущение осталось после беседы с Илзе Буной-Лединей, которую можно смело назвать женщиной-оркестром.

Отражают ли числа все аспекты нашей жизни?

Могут ли даты рождения и свадьбы объяснить все?

Влияет ли номер автомобиля на его "судьбу"?

Можно ли определить качество отношений, сложив даты рождения партнеров?

И что насчет сексуальной совместимости?

А главное - есть ли что-то, что числа не могут объяснить?

Читайте и узнайте, что думает об этом Илзе Буна-Лединя.