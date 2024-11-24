Вы не ослышались: речь пойдет о снимках мужских гениталий, которые мужчины без спроса отправляют женщинам. "Мы же на улице не подходим со словами: "Привет, вот мои гениталии!" Почему тогда это происходит в интернете? Я постоянно слышу, как женщины получают такие фото против своей воли. У меня тоже есть такой опыт", - рассказывает Даце Миниковича, автор идеи выставки DICK PIC. Ее проект стал ответом на этот цифровой феномен: фотографии, которые присылали ей и другим женщинам, будут выставлены на обозрение публики. Время выяснить, кто такие эти "виртуальные эксгибиционисты" и что чувствуют женщины, становясь их адресатами.