Фото На военной базе в Адажи представлены тренажеры самоходных гаубиц М109

"Умная оборона- один из приоритетов развития Национальных вооруженных сил на ближайшие 12 лет, поскольку развитие возможностей тесно связано с внедрением новых технологий. Процесс внедрения тренажеров самоходных гаубиц позволил получить новые знания, а также обменяться опытом со странами, сотрудничающими с проектом. От этого выиграют и солдаты, которые будут совершенствовать свои навыки управления самоходными гаубицами в современном процессе обучения в условиях, приближенных к реальности", - прокомментировал министр обороны Андрис Спрудс.

Благодаря тренажерам самоходных гаубиц военнослужащие Национальных вооруженных сил смогут отрабатывать боевую стрельбу различными типами боеприпасов в соответствии с требованиями поля боя, что существенно улучшит подготовку расчетов.

При необходимости тренажеры могут быть в короткие сроки переоборудованы обратно в боеспособные гаубицы.

Наряду с внедрением тренажеров будет сокращено и количество боеприпасов, необходимых для базовой подготовки бойцов самоходной гаубицы М109, командирского курса и поддержания боеспособности подразделения.

Видео: Тренажеры самоходных гаубиц М109

Как сообщалось, в 2017 году Латвия и Австрия подписали соглашение о закупке самоходных гаубичных комплексов типа M109A5Öe, включая закупку платформ управления огнем и учебных платформ.

Самоходная гаубица M109A5Öe имеет дальность стрельбы стандартным боеприпасом 22 километра, а боеприпасами улучшенных характеристик дальность стрельбы составляет 30 километров. Гаубица способна открыть огонь в течение минуты после получения задачи, а также покинуть огневую позицию в течение 30 секунд после выполнения огневой задачи.

155-мм самоходная артиллерийская система имеет встроенное полуавтоматическое устройство заряжания, инерциальную навигационную систему, электрическую систему и систему управления артиллерийским огнем.

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