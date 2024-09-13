В этом году учиться на эстонском языке начали ученики первых и четверых классов. Rus.Postimees побывал в одной из нарвских школ, чтобы посмотреть, как идет процесс обучения.
В классе только по-эстонски: как дети в Нарве справляются с переходом на эстонский язык обучения
Нарвский языковой лицей так же, как и другие муниципальные школы Нарвы, начал новый учебный год с перехода на 100-процентное обучение на эстонском языке в первых и четверых классах.
По словам директора лицея Надежды Черкашиной, ожидалось, что будет только два первых класса, но в итоге набралось три. Четвертых класса тоже три, много учеников пришло из Пяхклимяэской школы и из закрывшейся Солдинаской школы. Есть классы детей с особыми потребностями, и они тоже пытаются учиться на эстонском языке.
"В четвертых классах ввели группу продленного дня, которая по своей сути является консультационными часами, где можно получить помощь и поддержку. Если в первом классе домашние задания почти не задают, то в четвертом они уже есть, и если ребенку нужна помощь, он всегда может прийти за консультацией", - рассказала директор. Она добавила, что эти консультации не обязательны.
Rus.Postimees побывал на нескольких уроках в первых классах. Преподавание на эстонском не выглядело, как что-то необычное. Учителя стараются добавить как можно больше интерактива - готовят для детей специальные карточки, включают им развлекательные видео, танцуют, играют в игры и стараются вовлекать в процесс всех учеников, общаться с ними, задавать вопросы.
Дети ведут себя как дети: кто-то слушает с большим интересом, кто-то - с меньшим, уровень внимательности у всех разный и, кажется, эстонский язык здесь совершенно не при чем. Есть и те, кому учеба дается сложнее - им труднее сосредоточиться, они расстраиваются и не могут сдержать эмоций, но таких совсем мало, и если им нужно оказать поддержку, в классе присутствует еще один человек - помощник учителя.
Помощники есть почти у всех учителей лицея. По словам Черкашиной, к помощнику учителя требования не такие жесткие, как к вспомогательному учителю - они, например, могут быть еще студентами или не иметь категорию С1. Николай, один из помощников, выпустился из лицея с золотой медалью в прошлом году, поступил в Нарвский колледж и вернулся работать в школу.
"Учусь на преподавателя языков и думаю, это будет очень полезный опыт, к тому же, учительница в 1А классе является носителем эстонского, это тоже огромный плюс. С учебой совмещать получается, расписание позволяет", - рассказал Николай. По его словам, работа приносит удовольствие, хотя бывает трудной, потому что современные дети очень активны.
"Я помогаю учителю, на ее уроках присутствую в классе, помогаю в проведении урока, поддержании дисциплины, заполняю журналы в электронной школе, поддерживаю связь с родителями. Наша задача - объяснить ученикам, особенно вот таким маленьким, как вести себя в обществе, прививать хорошие манеры, учить, как нужно себя вести", - добавил помощник учителя.
Николай отмечает, что дети не боятся перехода на эстоноязычное образование. Иногда возникают трудности, но учителя вместе с помощниками справляются. "Это естественно, что дети чего-то не понимают, они всю жизнь говорили по-русски, а тут резко всё на эстонском. Но ведь иногда и по-русски что-то непонятно. В нашей школе работают профессионалы и они создают условия для того, чтобы ученики чувствовали себя комфортно", - рассказал он.
Елена - учитель эстонского языка в лицее уже более 20 лет, и является классным руководителем в четвертом классе. Ее сын в этом году пошел в первый класс. "Практика показывает, что дети учатся на любом языке примерно одинаково, а сложности могут возникнуть и при учебе на русском. Учителя очень помогают", - говорит она.
По словам Елены, среди четвероклассников она не увидела напуганных детей. "Ученики спокойно ходят с урока на урок, справляются с заданиями, сложности может вызвать математика на эстонском, но она и на русском языке не слишком простая. Думаю, дети в нашей школе привыкли учить языки и учиться на других языках, поэтому им не так сложно. У многих с первых классов были предметы на эстонском и английском языках", - добавила преподаватель.
Во время урока говорить или задавать вопросы на русском языке нельзя, учителя тоже не должны изъяснятся на русском, даже если ребенок не понимает происходящего. "В таком случае преподаватель должен попытаться объяснить другими словами, но не переходить русский" - рассказала Елена. На переменах дети могут общаться на любом удобном им языке.
Надежда Черкашина сказала, что за первое время поступила только одна жалоба от родителя - на отсутствие домашних заданий. Учителей найти было непросто, но в итоге работать пришли хорошие специалисты. Пока от работы в школе отказался только один учитель, по личным причинам.
К новому учебному году лицею пришлось уволить 18 учителей, четверо из которых позже вернулись с категорией В1 и С1, поэтому набрать пришлось 14 новых преподавателей. Директор надеется, что в следующем году понадобится найти не больше двух новых специалистов, и переход вторых и пятых классов на эстонский язык обучения тоже пройдет успешно.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!