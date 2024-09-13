В классе только по-эстонски: как дети в Нарве справляются с переходом на эстонский язык обучения

Николай отмечает, что дети не боятся перехода на эстоноязычное образование. Иногда возникают трудности, но учителя вместе с помощниками справляются. "Это естественно, что дети чего-то не понимают, они всю жизнь говорили по-русски, а тут резко всё на эстонском. Но ведь иногда и по-русски что-то непонятно. В нашей школе работают профессионалы и они создают условия для того, чтобы ученики чувствовали себя комфортно", - рассказал он.

С детьми стараются больше играть, вовлекать в учебный процесс через интересные задания и интерактивы. Фото: Диана Харламова

Елена - учитель эстонского языка в лицее уже более 20 лет, и является классным руководителем в четвертом классе. Ее сын в этом году пошел в первый класс. "Практика показывает, что дети учатся на любом языке примерно одинаково, а сложности могут возникнуть и при учебе на русском. Учителя очень помогают", - говорит она.

По словам Елены, среди четвероклассников она не увидела напуганных детей. "Ученики спокойно ходят с урока на урок, справляются с заданиями, сложности может вызвать математика на эстонском, но она и на русском языке не слишком простая. Думаю, дети в нашей школе привыкли учить языки и учиться на других языках, поэтому им не так сложно. У многих с первых классов были предметы на эстонском и английском языках", - добавила преподаватель.

Ребенок Елены тоже отправился в этом году в первый класс. Фото: Диана Харламова