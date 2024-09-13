В России начали производить новые ударные дроны с китайскими двигателями

В документах, попавших в руки журналистам, утверждается, что Ижевский электромеханический завод "Купол", дочернее предприятие российской госкорпорации "Алмаз-Антей", в период с июля 2023 года по июль 2024 года произвел более 2500 беспилотников "Гарпия-А1".

Ранее об этих дронах не сообщалось, но источники утверждают, что они уже использовались при авиаударах по Украине. Украинские власти ранее об этом не сообщали. Предпроиятия "Купол" и "Алмаз-Антей" не ответили на вопросы Reuters.

По мнению опрошенных агентством экспертов, массовое производство Harpy-A1 может помочь снизить зависимость России от иранских беспилотников Shahed, которые активно используются для ударов по Украине. Дальность действия "Гарпия-А1" составляет около 1500 километров.

Сообщается, что дроны собираются на заводе в Ижевске. Ранее об этих самолетах не сообщали ни официальные российские источники, ни блогеры, пишущие о войне.

ЕС, США и НАТО предупредили Китай не поставлять в Россию продукцию, которая может быть использована в войне против Украины.

Китай заявляет, что не поставляет России оружие. При этом экспорт товаров двойного назначения, в том числе двигателей, которые могут быть использованы для создания дронов, не ограничен, равно как и экспорт транзисторов и электронных компонентов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!