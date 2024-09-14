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Кто оплатит новый счет на 70 млн евро? В феврале эстонских потребителей электроэнергии ждет сюрприз

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Поддержание частоты в электросети дорого обойдется.
Поддержание частоты в электросети дорого обойдется. Фото: Margus Ansu

Компания Elering предложила, чтобы после десинхронизации с российской электросетью тариф на производство и потребление составлял 5,31 евро за МВт-ч (0,53 цента за кВт-ч) для производителя и 5,31 евро за МВт-ч для потребителя вместо нынешних четырех центов за мегаватт. Однако власти решили не вводить плату для производителей. Если производители не будут платить, то логично предположить, что вся сумма ляжет на потребителей, пишет Rus.Postimees.

Перевод: Ева Ойжинская

Против тарифа, предложенного Elering,  выступают эстонские производители электроэнергии, особенно производители возобновляемой энергии, которые жалуются, что новый налог выбьет их бизнес-модель из конкурентной борьбы.

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