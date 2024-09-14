Кто оплатит новый счет на 70 млн евро? В феврале эстонских потребителей электроэнергии ждет сюрприз

Компания Elering предложила, чтобы после десинхронизации с российской электросетью тариф на производство и потребление составлял 5,31 евро за МВт-ч (0,53 цента за кВт-ч) для производителя и 5,31 евро за МВт-ч для потребителя вместо нынешних четырех центов за мегаватт. Однако власти решили не вводить плату для производителей. Если производители не будут платить, то логично предположить, что вся сумма ляжет на потребителей, пишет Rus.Postimees.