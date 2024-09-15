Видео В Валмиерском крае молния ударила в вековой дуб

Молния ударила в дерево в ночь на 14 сентября, сообщает ReTV.

Вековой дуб Дамбью, высота которого составляет по меньшей мере 21 метр, находится у дома Дамбью. Он растет на краю канавы, поэтому ему и было дано название Дамбью или Гравас. До него можно добраться по дороге, ведущей в Буртниекскую церковь.

На месте происшествия работали и пожарные, которые потушили охваченный пламенем дуб.

ReTV в соцсетях отмечает, что это седьмой по величине вековой дуб Латвии. В свою очередь пост медиа уточнил представитель Латвийского центра петроглифов, исследователm природы и историк Андрис Гринбергс, которые указал, что охват этого дуба составляет 9,10 метра. "Получается, что он пятый по толщине в Латвии", - указал Гринбергс.

На сайте Управления по защите природы tiekamiesdaba.lv отмечается, что вековой дуб Дамбью является охраняемым памятником природы, а его возраст составляет около 400 лет.

На сайте сказано, что размер дуба в охвате составляет 8,75 метра, а высота - 21 метр. "Дерево находится в хорошем состоянии, и в ходе измерений регулярно констатируется рост охвата ствола дерева. Дуб интересен как толщиной, так и необычно огромной системой надземных корней, - говорится на сайте tiekampiesdaba.lv.

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