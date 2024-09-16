Программа: кто и зачем едет в Латвию, чтобы изучать русский язык?

В Даугавпилсском университете учатся студенты из Нигерии, Ямайки, Кыргызстана, Филиппин, Индии, Бангладеш, Китая и других стран.

Всего русский язык учат 62 ученика. Вот что рассказали некоторые из них о своем выборе и мотивации:

"Меня зовут Мевлёз, я из Турции. Сюда приехал, потому что здесь много русскоговорящих людей. После этого университета вернусь в Турцию, где закончу университет, и русский для меня хороший вариант. Буду переводчиком, потом закончу другой университет, чтобы стать дипломатом", - рассказал один из студентов.

"Меня зовут Мика. Я из Германии. Я изучаю русский язык, чтобы преподавать. Я буду учителем немецкого языка как иностранного. [Знание русского] будет помогать для обучения украинских студентов", - сказала девушка.

"Меня зовут Матильда. Я из Швеции. Стокгольм. Я думала, а почему бы нет - это было бы круто! Неважно, как сложится карьера, но думаю, это будет полезно, так как много кто в мире и Европе говорит по-русски", - отметила она.