В этом году в Даугавпилсском университете учатся 47 студентов из 12 стран, которые изучают русский язык по программе Erasmus+. Корреспондент Латгальской студии Латвийского радио 4 Сергея Кузнецова изучал, кто и зачем приезжает в Латвию, чтобы изучать русский язык. Об этом сообщает портал LSM+.
Программа: кто и зачем едет в Латвию, чтобы изучать русский язык?
В Даугавпилсском университете учатся студенты из Нигерии, Ямайки, Кыргызстана, Филиппин, Индии, Бангладеш, Китая и других стран.
Всего русский язык учат 62 ученика. Вот что рассказали некоторые из них о своем выборе и мотивации:
"Меня зовут Мевлёз, я из Турции. Сюда приехал, потому что здесь много русскоговорящих людей. После этого университета вернусь в Турцию, где закончу университет, и русский для меня хороший вариант. Буду переводчиком, потом закончу другой университет, чтобы стать дипломатом", - рассказал один из студентов.
"Меня зовут Мика. Я из Германии. Я изучаю русский язык, чтобы преподавать. Я буду учителем немецкого языка как иностранного. [Знание русского] будет помогать для обучения украинских студентов", - сказала девушка.
"Меня зовут Матильда. Я из Швеции. Стокгольм. Я думала, а почему бы нет - это было бы круто! Неважно, как сложится карьера, но думаю, это будет полезно, так как много кто в мире и Европе говорит по-русски", - отметила она.
Представитель Даугавпилсского университета по вопросам привлечения иностранных студентов Велта Труле рассказала, что многие изучают язык не с "нуля, а уже имя базу.
"Например, среди китайских студентов очень большой процент тех, кто получил образование в Беларуси. Там обучение проходило частично на русском, частично на английском. Возможно, это их мотивировало продолжить учёбу в Даугавпилсе, ведь русский активно используется в городе", - поделилась она.
Заместитель ректора ДУ по вопросам развития Янис Кудиньш рассказал программе, что учить русский язык в университет приезжают с разных стран.
"Наш самый крупный партнер - это США. Преподаватели, работающие у нас - это высококвалифицированные специалисты. Это сотрудничество имеет долгосрочный характер, и мы наблюдаем, что интерес только растет", - сказал Кудиньш.
Директор программы культурных связей в Восточной Европе и процессов интеграции профессор Анна Станкевич поделилась своим мнением, зачем нужно изучать русский язык.
"Ну, что делать? Это наши соседи. Мы можем их любить или не любить, но нужно жить вместе каким-то образом. Я очень надеюсь, что в конце концов не будет войны и этого ужасного режима в России, и как-то нормально мы заживём. Будем учить все языки", - отметила Станкевич.
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