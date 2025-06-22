Главное за 22 июня Удар США по Ирану, последний прогноз погоды на праздники и новая партия в Латвии

Главная новость дня сегодняшнего - США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. Кроме того, стал известен последний прогноз синоптиков на предстоящие праздники, а в Латвии возникла новая партия. Об этом и не только рассказываем в ежедневной подборке RUS TVNET за воскресенье, 22 июня.
Новости Латвии:
До выборов в Сейм осталось больше года, а новые партии уже появляются. В этот раз речь пойдет о партии Austošā Saule ("Восходящее солнце"), которая образовалось потому, что Нацобъединение оказалось слишком готово на компромиссы. Кто стоит за этой политической силой, как на нее реагируют прямые конкуренты и стоит ли ждать серьезного влияния на латвийскую политику - разбираемся ниже.
В день Лиго в Латвии ожидается сравнительно мало осадков, а ночью и в Янов день по всей стране прогнозируются кратковременные дожди и порывистый ветер, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
Инспекторам Бюро реагирования Госполиции удалось зафиксировать в Риге некоего безрассудного водителя автомобиля Lamborghini, сообщает Латвийское телевидение (LTV), съемочная группа которого патрулировала дороги вместе с правоохранителями.
Несмотря на то, что летние каникулы школьников уже идут полным ходом, кажется, что двум молодым людям в Броцены стало слишком скучно в четверг ближе к вечеру, так как они решили поджечь подвал соседнего многоэтажного дома, сообщает передача TV3 Degpunktā.
Лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс в субботу, 28 июня, проведет в центре Риги еще одно собрание за непризнание результатов выборов.
За рубежом:
Ночью с субботы на воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил об "успешной бомбардировке" американскими ВВС трех важнейших объектов иранской ядерной программы: в Фордо, Натанзе и Исфахане. Крупнейшие иранские заводы по обогащению урана в результате полностью уничтожены, заявил он.
В воскресенье после ударов США по ядерным объектам Ирана в Кремле заявили, что Владимир Путин в настоящее время не планирует разговаривать с президентом США Дональдом Трампом, однако добавили: возможно быстро провести телефонный разговор, передает телерадиокомпания CNN.
Депутат Европейского парламента требует извинений от главы внешнеполитического ведомства ЕС, поскольку Кая Каллас выразила некомпетентную точку зрения по вопросу нейтралитета Ирландии. Об этом пишет Rus.Postimees.
После ударов США по ядерным объектам Ирана многие мировые лидеры призвали возобновить переговоры и работать над предотвращением возникновения более широкого вооруженного конфликта.
Должностные лица Ирана подтвердили, что ядерные объекты пострадали, однако отрицают, что возникли какие-либо значительные потери. Эти удары означают эскалацию в происходящей между Ираном и Израилем войной, пишет ВВС. Что известно к данной минуте и как может поступить Иран?
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