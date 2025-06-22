Главное за 22 июня Удар США по Ирану, последний прогноз погоды на праздники и новая партия в Латвии

Новости Латвии:

До выборов в Сейм осталось больше года, а новые партии уже появляются. В этот раз речь пойдет о партии Austošā Saule ("Восходящее солнце"), которая образовалось потому, что Нацобъединение оказалось слишком готово на компромиссы. Кто стоит за этой политической силой, как на нее реагируют прямые конкуренты и стоит ли ждать серьезного влияния на латвийскую политику - разбираемся ниже.

В день Лиго в Латвии ожидается сравнительно мало осадков, а ночью и в Янов день по всей стране прогнозируются кратковременные дожди и порывистый ветер, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

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Инспекторам Бюро реагирования Госполиции удалось зафиксировать в Риге некоего безрассудного водителя автомобиля Lamborghini, сообщает Латвийское телевидение (LTV), съемочная группа которого патрулировала дороги вместе с правоохранителями.

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Несмотря на то, что летние каникулы школьников уже идут полным ходом, кажется, что двум молодым людям в Броцены стало слишком скучно в четверг ближе к вечеру, так как они решили поджечь подвал соседнего многоэтажного дома, сообщает передача TV3 Degpunktā.