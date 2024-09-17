Добро пожаловать в эксперимент! В Риге пройдет нашумевший моноспектакль "Человек и Тиран"

"Человек и Тиран" - спектакль, через призму эксперимента исследующий фундаментальные социальные ценности: свободу воли и выбора, личную свободу, право на власть и контроль, ненависть и жестокость. Основой спектакля стал рассказ Владимира Набокова "Истребление тиранов".

Спектакль погружает зрителя в воссозданную доисторическую среду, исследуя, как обезьяна превращается в человека, пробуждая эмоции и стремления. Повествование переходит от интерактивного эксперимента к мощному монологу от лица нескольких рассказчиков и трансформациям, заставляющим зрителей задуматься о темах тирании, социальных ролей в ней и сущности человечности. Развязкой спектакля является условное прощание с традиционным театром, побуждающее зрителей задуматься о влиянии искусства в мире, где доминируют власть и пропаганда.

Вы, напрямую взаимодействуя с главным героем, станете критиками современных социальных структур, чтобы рефлексировать о справедливости, исследовать парадоксы закона, вопросы вины и наказания.