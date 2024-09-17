21 и 22 сентября на малой сцене Рижского русского театра им. М. Чехова пройдет моноспектакль "Человек и Тиран". В качестве режиссера постановки выступил даугавпилсский актер и активист Вадим Богданов.
Добро пожаловать в эксперимент! В Риге пройдет нашумевший моноспектакль "Человек и Тиран"
"Человек и Тиран" - спектакль, через призму эксперимента исследующий фундаментальные социальные ценности: свободу воли и выбора, личную свободу, право на власть и контроль, ненависть и жестокость. Основой спектакля стал рассказ Владимира Набокова "Истребление тиранов".
Спектакль погружает зрителя в воссозданную доисторическую среду, исследуя, как обезьяна превращается в человека, пробуждая эмоции и стремления. Повествование переходит от интерактивного эксперимента к мощному монологу от лица нескольких рассказчиков и трансформациям, заставляющим зрителей задуматься о темах тирании, социальных ролей в ней и сущности человечности. Развязкой спектакля является условное прощание с традиционным театром, побуждающее зрителей задуматься о влиянии искусства в мире, где доминируют власть и пропаганда.
Вы, напрямую взаимодействуя с главным героем, станете критиками современных социальных структур, чтобы рефлексировать о справедливости, исследовать парадоксы закона, вопросы вины и наказания.
"Став частью символического представления, мы ожидаем от каждого проявления эмпатии и сострадания, дефицит которых сейчас особо ощутим. Мы верим в вашу способность стать лучше!" - говорит режиссёр и исполнитель главной роли Вадим Богданов из Даугавпилса.
Премьера моноспектакля "Человек и Тиран" прошла на фестивале общения LAMPA в Цесисе и вызвала большой резонанс. После этого билеты на показ в Даугавпилсе 21 июля разлетелись за несколько часов.
Опасайтесь, спектакль может оскорбить:
- латышей, потому что он на русском;
- прорусских, потому что он антивоенный;
- даугавпилчан, не всех, потому что он антивоенный;
- высокочувствительных, потому что там мат и кровь (не настоящая, правда);
- чувства верующих и обезьян;
- интровертов, потому что призывает соучаствовать;
- а также любителей классики, потому что это эксперимент.
Спектакль пройдет 21 и 22 сентября на малой сцене Рижского русского театра им. М. Чехова на русском языке с субтитрами на латышском языке.
Актер и режиссер: Вадим Богданов
Музыка: Владимир Склема, группа "Порнофильмы"
Команда: Эдуард Бельников, Егор Афонич, Марина Иванова, Элина Вейнштейна, Алина Хачетлова, Йорен Добкевич.
Билеты от 25 евро. Купить можно онлайн по ссылке: https://www.neweasteurope.com/neweastevents
Внимание! В спектакле присутствует нецензурная лексика и используется стробоскоп.
Спектакль создан командой свободных артистов из Даугавпилса в Институте культуры New East (https://linktr.ee/neweast).
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