Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") создает впечатление, что она более решительна, чем предыдущий премьер-министр Кришьянис Кариньш, сказал агентству LETA политолог, специалист по связям с общественностью Филипп Раевскис.
Политолог указал, в чем разница между Эвикой Силиней и Кариньшем
Оценивая первый год работы правительства Силини, политолог отметил, что результаты деятельности кабинета министров во многом определяются тем, как он возник. С одной стороны, хочется перечислить, что правительство сделало для того, чтобы страна продолжала развиваться, но с другой стороны, видно, что правительству не хватает поддержки в парламенте.
"Коалиция стала еще меньше предыдущей. В значительной степени это связывает руки правительству при принятии радикальных решений, потому что ему приходится отталкиваться от парламента. Я думаю, этот вопрос мучает правительство, потому что каждый партнер по коалиции, независимо от размера, имеет достаточное влияние. Каждый голос на счету. Это напрямую влияет на способность правительства действовать", - сказал Раевскис.
Отвечая на вопрос, показала ли Силиня свои сильные стороны в течение года, политолог отметил, что сильной стороной премьер-министра как политика является ее способность привлекать в качестве "теневых сторонников" Айнара Шлесерса и фракцию "Латвия на первом месте". По мнению эксперта, способность привлечь и создать "конструктивную оппозицию", с которой можно договориться по некоторым вопросам и которая поддержит при голосовании, свидетельствует о политической квалификации Силини и ее способности решить проблему нехватки голосов у правительства в парламенте.
"Если посмотреть на принятие решений, то кажется, что Силиня более решительна, чем предыдущий премьер-министр Кариньш, но я не могу с ходу назвать решения, которые были приняты успешно, быстро и качественно и достаточно крупные, чтобы изменить ситуацию. Здесь есть проблема, но она создает впечатление, что она более решительна", - сказал политолог.
Что касается того, умеет ли Силиня хорошо работать под давлением, то Раевскис подчеркнул, что в таких ситуациях премьер-министр действует очень прямо. Например, в связи с инцидентом с российским беспилотником Силиня ясно дала понять, что у Латвии есть проблема с потенциалом. Политолог отметил, что Силиня прямая и "грубая", что создает впечатление решительности, но трудно назвать решения, которые бы это подтверждали.
По мнению, политолога, Силиня идет по пути, характерному для того, как "Новое Единство" решает политико-экономические проблемы страны - через налогообложение, перекладывая все на плечи налогоплательщиков.
"Прошло уже почти три года после пандемии Covid-19, но до сих пор не удалось вернуть государственное управление к очной работе. Есть какие-то удаленные режимы, люди сидят дома, поэтому эффективность государственного управления еще ниже. Не похоже, что за прошедший год Силине удалось вернуть госуправление к очной работе", - говорит политолог.
По мнению эксперта, одна из проблем - решительность. Он не считает, что партнеры по коалиции не готовы к серьезным изменениям, но премьер-министр как лидер команды должен уметь четко сказать, какова цель, и ко всем нужно относиться одинаково. Недопустимо, что министерства "Нового Единства" не трогают, а прибегают к сокращению расходов в министерствах партнеров, сказал Раевскис.
Отвечая на вопрос о том, в чем правительство не преуспело за год, Раевскис указал на так называемую налоговую реформу как на признак слабости. По его мнению, если налоговая реформа не может быть разработана, то лучше признать это и не трогать налоги. Он подчеркнул, что налоговая политика - это не эпизод, она затрагивает каждого жителя страны.
Отвечая на вопрос, насколько стабильно правительство Силини, Раевскис сказал, что не исключает рокировок, но в целом главным врагом коалиции является "Новое Единство". Только "Новое Единство" может свергнуть правительство и уничтожить его, сказал эксперт. По его мнению, ни "Прогрессивные", ни Союз зеленых и крестьян не заинтересованы в свержении правительства, но "Новое единство" может это сделать из-за внутренних противоречий и неурегулированных амбиций.
Он объяснил, что у "Нового единства" есть чувство собственного превосходства в коалиции и ощущение, что без этой партии невозможно сформировать другое правительство, что соответствует действительности.
Оценивая первый год правлении Силиня, Раевскис ставит шесть-семь баллов, потому что "могло быть гораздо хуже", но надеется на развитие.
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