Политолог указал, в чем разница между Эвикой Силиней и Кариньшем

"Если посмотреть на принятие решений, то кажется, что Силиня более решительна, чем предыдущий премьер-министр Кариньш, но я не могу с ходу назвать решения, которые были приняты успешно, быстро и качественно и достаточно крупные, чтобы изменить ситуацию. Здесь есть проблема, но она создает впечатление, что она более решительна", - сказал политолог.

Что касается того, умеет ли Силиня хорошо работать под давлением, то Раевскис подчеркнул, что в таких ситуациях премьер-министр действует очень прямо. Например, в связи с инцидентом с российским беспилотником Силиня ясно дала понять, что у Латвии есть проблема с потенциалом. Политолог отметил, что Силиня прямая и "грубая", что создает впечатление решительности, но трудно назвать решения, которые бы это подтверждали.

По мнению, политолога, Силиня идет по пути, характерному для того, как "Новое Единство" решает политико-экономические проблемы страны - через налогообложение, перекладывая все на плечи налогоплательщиков.

"Прошло уже почти три года после пандемии Covid-19, но до сих пор не удалось вернуть государственное управление к очной работе. Есть какие-то удаленные режимы, люди сидят дома, поэтому эффективность государственного управления еще ниже. Не похоже, что за прошедший год Силине удалось вернуть госуправление к очной работе", - говорит политолог.