Исполняется год правительству Силини

Политолог оценивает работу правительства где-то "средне", поскольку, по его словам, нельзя сказать, что правительство не решает проблемы, но при этом кабинет министров создал и новые проблемы. В частности, речь о налоговой реформе, хотя эксперты отмечают, что реформы как таковой не планируется, есть грядущие изменения. Розенвалдс отметил, что решение о снижении взносов на второй пенсионный уровень за счет будущих пенсионеров вызвало огромный резонанс. За относительно короткое время на портале Manabalss.lv было собрано 15 тысяч подписей против этой инициативы, что говорит о том, что это болезненный вопрос для общества.