В воскресенье, 15 сентября, исполняется год правительству под руководством Эвики Силини ("Новое единство"), которое является 42-м кабинетом министров Латвии и 22-м с момента восстановления независимости страны.
Исполняется год правительству Силини
Правительственная коалиция Силини состоит из "Нового единства", Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных". "Новое единство" имеет восемь представителей в правительстве, СЗК - четыре, а "Прогрессивные" - троих министров. По сравнению с кабинетом, утвержденным год назад, Кришьяниса Кариньша на посту министра иностранных дел сменила Байба Браже, а министром культуры вместо Агнесе Логиной стала Агнесе Лаце.
Как сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии, наиболее важными решениями правительства Силиня считает изменения в области здравоохранения, налогов на труд, образования и сокращения бюрократии.
Силиня также напоминает, что в своей работе правительство неизменно уделяет приоритетное внимание внутренней и внешней безопасности.
Так, например, инвестиции в национальную оборону впервые превысили 3% валового внутреннего продукта (ВВП) в год и в настоящее время составляют 3,2%, развивается обороноспособность вооруженных сил, сделаны первые шаги в создании военной промышленности, выполнено обязательство завершить строительство сухопутного заграждения на границе с Беларусью к 2023 году, а на границе с Россией - к 2024 году.
По словам политика, в течение года правительство согласовало "многогранные меры" по укреплению национальной безопасности. Развитие конкурентоспособности Латвии также было приоритетом, поэтому были сокращены бюрократические проволочки и разработаны изменения в налогах на рабочую силу.
Кроме того, по словам Силиньи, начаты изменения в сфере здравоохранения и образования, а также "предоставляется поддержка гражданам, чтобы уменьшить влияние роста цен на кошельки".
Силиня уверена, что за один год ее правительству удалось добиться снижения цен на лекарства и повышения доступности здравоохранения. Этого удалось достичь, например, за счет расширения ассортимента компенсируемых лекарств, введения мер по снижению цен на рецептурные препараты и увеличения финансирования врачебной практики.
В качестве одного из важнейших решений премьер-министр отметил изменения в трудовых налогах, которые должны увеличить чистый доход "на руки" около 95% работников, причем наибольший прирост будет у тех, кто получает меньшую зарплату, а также утвержденную стратегию роста латвийской экономики, которая предусматривает удвоение внутреннего валового продукта страны в течение следующих десяти лет, до 83 млрд евро в 2035 году.
Что про правительство Силини думает политолог?
Правительство премьер-министра Эвики Силини начало свою работу гораздо лучше, чем продолжило, сказал LETA политический аналитик Юрис Розенвалдс.
Эксперт отметил, что первый год работы правительства Силиня вызывает у него смешанные чувства. С одной стороны, работа кабинета министров в начале была намного успешнее, несмотря на критику со стороны Нацобъединения и "Объединенного списка". Правительство Силини решало вопросы, связанные с ратификацией Стамбульской конвенции, регулированием деятельности партнерств и правовой защитой инвесторов в связи с выплатой кредитов.
"Это было сделано правительством Силини в первом полугодии, точнее, в первые месяцы его работы. Конечно, есть области, где проблемы не решены, но активность достаточная, например, с возможностью отключения стран Балтии от российской электросети, ведется работа по упорядочению школьной сети", - сказал политолог.
Политолог оценивает работу правительства где-то "средне", поскольку, по его словам, нельзя сказать, что правительство не решает проблемы, но при этом кабинет министров создал и новые проблемы. В частности, речь о налоговой реформе, хотя эксперты отмечают, что реформы как таковой не планируется, есть грядущие изменения. Розенвалдс отметил, что решение о снижении взносов на второй пенсионный уровень за счет будущих пенсионеров вызвало огромный резонанс. За относительно короткое время на портале Manabalss.lv было собрано 15 тысяч подписей против этой инициативы, что говорит о том, что это болезненный вопрос для общества.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!