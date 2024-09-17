По подозрению в совершении преступных деяний от работы отстранены четыре адвоката

От работы отстранены Раймонд Гроза и Юрис Пуриньш, а также Эдгар Атлацис и Агнесе Кауце.

Атлацис и Кауце отстранены на основании первой части 17-й статьи Закона об адвокатуре. Закон предусматривает, что после получения письменного уведомления прокурора те присяжные адвокаты, которые подозреваются или обвиняются в совершении умышленного уголовного правонарушения, не связанного с исполнением профессиональных обязанностей присяжного адвоката, могут быть отстранены от исполнения своих обязанностей на период досудебного уголовного производства и уголовного процесса.

LZAP сообщает, что адвокаты отстранены, так как фигурируют в общем деле.

В свою очередь, Гроза и Пуриньш отстранены на основании второй части 17-й статьи Закона об адвокатуре. Вторая часть закона предусматривает, что присяжные адвокаты, подозреваемые или обвиняемые в совершении умышленного уголовного преступления, связанного с исполнением профессиональных обязанностей присяжного адвоката, или которым в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, запрещено заниматься определенной профессиональной деятельностью в качестве меры безопасности, после получения письменного уведомления от лица, ведущего производство, отстраняются от исполнения своих обязанностей в ходе досудебного уголовного производства и уголовного процесса.

Гроза и Пуриньш также фигурируют в общем деле.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!