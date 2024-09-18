Жизнь лиепайчанки Татьяны Гашуле оборвалась за неделю до ее 62-летия. Рак матки IV стадии по вине врача был диагностирован слишком поздно. Инспекция здравоохранения признала ущерб, нанесенный здоровью женщины, и выплатила из Фонда медицинских рисков (ĀRF) компенсацию в размере 43,5 тысячи евро. Для мужа Татьяны, Эгона Гашулиса, эти деньги не являются утешением. Он уже два года борется за то, чтобы акушера-гинеколога Ирину Лейтане, виновную в причинении тяжкого вреда здоровью его жены, отстранили от профессии и привлекли к уголовной ответственности. Безрезультатно. Врач продолжает принимать в Лиепайской региональной больнице.

Улыбчивая рыжая женщина на фотографиях почти физически излучает жизненную силу. Видно, что она с удовольствием позирует перед камерой. У нее счастливый брак, и, хотя он длится уже четвертый десяток лет, им с мужем по-прежнему интересно вместе. Она любит собак и прогулки на природе; в ближайшее время собирается навестить свою дочь в Лондоне и познакомиться с внуками. Татьяна Гашуле из Лиепаи - счастливая женщина. Была.

28 мая 2024 года, через полтора года после того, как по вине врача у нее слишком поздно диагностировали рак матки IV стадии, Татьяна умерла. Инспекция здравоохранения признала факт причинения вреда ее здоровью и выплатила компенсацию в размере 43,5 тысячи евро из ĀRF, а после ее смерти на основании заявления мужа приняла решение о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении врача-гинеколога и акушера Ирины Лейтане. Разбирательство еще не завершено. Сертификационный совет Латвийского общества врачей (LĀB), уполномоченный принимать решение об отзыве врачебного сертификата, считает, что тут оснований для запрета врачу работать по профессии нет. Незадолго до смерти Татьяны прокурор принял решение о прекращении уголовного преследования, сочтя, что состава преступления не было. Доктор Лейтане продолжает принимать пациентов в Лиепайской районной больнице - время, финансируемое государством, уже заполнено, записаться на прием можно платно. Сертификат врача действителен до июня 2029 года.