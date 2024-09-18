"Украинское досье" новой команды Еврокомиссии

Чтобы справиться с продолжающимся кризисом в Европе и мире, еврокомиссар Кубилюс должен применить широкие взгляды на вопросы обороны и быть ориентированным на тесное сотрудничество с коллегами из ЕС и партнерами из НАТО и G7, объясняет Хилтон. "Но непростой деятельности Кубилюса, безусловно, будет способствовать верховный представитель ЕС Кая Каллас, разделяющася с ним веру в стратегические преимущества победы Украины и поражения России для более безопасной и стабильной Европы. Вместе они, при необходимости, смогут убедить более скептически настроенных членов ЕС принимать непопулярные решения, когда речь идет о внешней безопасности и обороне", – считает эксперт.

Прогресс евроинтеграции зависит не только от еврокомиссара

Для Украины, недавно начавшей сложный и кропотливый переговорный процесс по вступлению в ЕС, важно наладить эффективное общение с еврокомиссаром по вопросам расширения. Эту должность в Еврокмиссии прошлого созыва занимал Оливер Варгеи из Венгрии. Теперь фон дер Ляйен отдала ему портфель еврокомиссара по здравоохранению и благосостоянию животных, а блок вопросов по расширению предложила Марте Кос из Словении.