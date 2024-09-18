Премьер напомнила, что идея с официантом принадлежала руководителю Государственной канцелярии Райвису Кронбергсу. "Он хотел, чтобы на очень продолжительном заседании министры, как в Европе, хотя бы не тратили часть своей зарплаты и своего времени, бегая за кофе, чтобы они могли сосредоточиться на очень серьезных вопросах на заседании", - сказала Силиня.

По ее словам, Кронбергс хотел "угодить министрам как новый глава канцелярии", введя новую процедуру, "понятную и нормальную, раз кто-то работает в течение долгих часов".

"Очевидно, что такие вещи не пользуются популярностью в обществе, так что министры будут сами ходить за кофе и тратить свое время", - резюмировала премьер-министр.

"И, поскольку это вызвало такой интерес, мы перейдем на бумажные стаканчики", - пообещала глава правительства.

Как ранее сообщалось, Сейм передал требование оппозиционной фракции "Стабильности!" к премьер-министру объяснить необходимость присутствия официанта на заседании правительства. Официант обслуживал министров на заседании 27 августа.

Райвис Кронбергс ранее прокомментировал эту ситуацию, заявив, что пригласить официанта была его идея и что заседание было очень долгим. "Я бывал в европейских институтах - там есть случаи, когда в ходе работы кто-то приносит кофе. [...] Да, правда, у нас есть кофеварка за дверью, но мы сделали это для экономии времени, чтобы не задерживать работу Кабмина еще одним перерывом на кофе".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!