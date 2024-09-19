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Alexandra Nekrasova

Работников приглашают на бесплатное обучение латышскому языку. Но есть ограничения

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Обучение. Иллюстративное фото
Обучение. Иллюстративное фото Фото: pixabay.com

Государственное агентство занятости (NVA) с октября приглашает работающих и самозанятых лиц подавать заявки на обучение латышскому языку, чтобы улучшить свои знания, сообщили агентству LETA в ведомстве.

На обучение могут претендовать люди, отвечающие хотя бы одному из трех критериев: недостаточное образование, чтобы конкурировать на рынке труда, возраст 50 лет и старше, имеющаяся или прогнозируемая инвалидность.

NVA планирует улучшить знания почти 800 работающих. Обучение будет бесплатным. Программа обучения реализуется в рамках проекта "Развитие навыков для взрослых", финансируемого Фондом восстановления Европейского союза.

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