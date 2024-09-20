Украинским чиновникам и военным запретили пользоваться Telegram

"В целях снижения угрозы решено запретить установку и использование Telegram в устройствах сотрудников государственных учреждений, военнослужащих, сотрудников сферы безопасности и обороны, а также компаний - операторов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Указано, что исключение составят только те лица, для которых использование Telegram входит в служебные обязанности.

Глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российские спецслужбы имеют доступ к личной переписке пользователей Telegram, даже к удаленным сообщениям, а также их личным данным.

"Я всегда поддерживал и поддерживаю свободу слова, но вопрос Telegram не о свободе слова, а о национальной безопасности", - подчеркнул он.

Представители Службы безопасности Украины (СБУ) и Генштаба Украины заявляют, что противник активно использует Telegram для кибератак, распространения фишингового и вредоносного ПО, определения географического местоположения пользователей и корректировки ракетных ударов.

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