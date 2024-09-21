Фото Namejs 2024: идут учения по эвакуации населения

Во время учений самоуправление практически тестировало свои возможности и алгоритмы действий полного цикла по эвакуации жителей, сообщил руководитель CAOIP Гинтс Рейнсонс.

Учения длятся 24 часа, во время которых были задействованы волонтеры и материально-технические средства управления гражданской обороны и оперативной информации Рижского самоуправления, а также различные структурные подразделения самоуправления.

Как пояснил Рейнсонс, подобные учения играют важную роль в повышении устойчивости общества.

Запланированный сценарий предусматривает эвакуацию жителей из двух мест - каждое на своем берегу Даугавы - автобусом Rīgas satiksme, взяв с собой "кризисную сумку" на 72 часа на случай чрезвычайных ситуаций. Эвакуированных доставят к месту размещения, где будут обеспечены основные потребности - кров, спальное место, вода, еда и т. д.

В пунктах размещения планируется проверить способности людей действовать в чрезвычайной ситуации и осуществлять мероприятия, связанные с гражданской обороной. В них входят изготовление и размещение мешков с песком на окнах здания, заклеивание окон скотчем, приготовление пищи в походных условиях, проведение ночевки с использованием средств временного размещения, не забывая о правилах размещения в убежищах, соблюдении внутреннего распорядка и реалистичном моделировании учебной программы. По окончании учений эвакуированные будут доставлены обратно в исходные точки.

В завершение учений эвакуируемых доставят обратно в начальные пункты.

Эвакуацию началась в 14:00 в начальной школе Фрициса Бривземниека на улице Зеллю, 4. После этого автобус забрал эвакуированных из Рижской средней школы имени Наталии Драудзини на улице Бруниниеку, 24А, и отправился к месту размещения по адресу: Украинский центр поддержки, улица Палес, 9.

Как сообщалось, во время учений Namejs 2024 до 22 сентября в Риге будет наблюдаться усиленное передвижение военнослужащих и военной техники.

Видео: Репортаж TVNET об учениях Namejs 2024

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