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Видео Обещала вернуться через неделю. Мужчина уже месяц пытается найти пропавшую супругу

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Кадр из видео Degpunktā
Кадр из видео Degpunktā Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" video

В середине сентября Янис последний раз общался со своей супругой Гунитой Цируле. Она обратилась за финансовой помощью по телефону. Женщина 22 июля вышла из дома Jaunsēti в Залвской волости и отправилась через дорогу в направлении автобусной остановки с обещанием вернуться через неделю. Но не вернулась, и мужчина с близкими уже почти месяц пытаются установить ее местонахождение, сообщает передача Degpunktā.

Янис до сих пор несколько раз в день отправляется на ближайшую остановку общественного транспорта в надежде встретить там Гуниту. Пока же призывы мужчины к женщине вернуться домой успехом не увенчались, и о затянувшемся отсутствии Гуниты переживают все члены семьи.

Мужчина уже успел обратиться к правоохранителям с заявлением, но недоумевает по поводу затянувшегося процесса розыска. Сейчас известно, что супруга некоторое время останавливалась у матери в Добеле, но в последний раз ее видели в Огре возле одного из игорных клубов. По его словам, женщина скрывает от него информацию.

О том, где сейчас находится 44-летняя женщина, сведений нет. На момент исчезновения она была одета в свитер, светлые брюки и красную обувь спортивного типа.

Если известно местонахождение женщины, то об этом призывают сообщать стражам порядка по номеру 110 или информировать близких в частном порядке, позвонив по номеру Яниса - 28784195.

Видео: Сюжет Degpunktā

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