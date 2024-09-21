Видео Обещала вернуться через неделю. Мужчина уже месяц пытается найти пропавшую супругу

Янис до сих пор несколько раз в день отправляется на ближайшую остановку общественного транспорта в надежде встретить там Гуниту. Пока же призывы мужчины к женщине вернуться домой успехом не увенчались, и о затянувшемся отсутствии Гуниты переживают все члены семьи.

Мужчина уже успел обратиться к правоохранителям с заявлением, но недоумевает по поводу затянувшегося процесса розыска. Сейчас известно, что супруга некоторое время останавливалась у матери в Добеле, но в последний раз ее видели в Огре возле одного из игорных клубов. По его словам, женщина скрывает от него информацию.

О том, где сейчас находится 44-летняя женщина, сведений нет. На момент исчезновения она была одета в свитер, светлые брюки и красную обувь спортивного типа.

Если известно местонахождение женщины, то об этом призывают сообщать стражам порядка по номеру 110 или информировать близких в частном порядке, позвонив по номеру Яниса - 28784195.

Видео: Сюжет Degpunktā

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