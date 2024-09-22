Вс, 22.09.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Artjoms Ļipins

Над регионом Балтийского моря идентифицированы шесть российских летательных аппаратов

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Истребители НАТО
Истребители НАТО Фото: Gaisa spēki/"X"

Шесть российских летательных аппаратов без планов полетов и транспондеров были идентифицированы над регионом Балтийского моря 20 и 21 сентября, говорится в заявлении латвийских Воздушных сил.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Размещенные в Латвии немецкие истребители были подняты в небо, чтобы предупредить и сопроводить нарушителей.

Как сообщалось, в этом году до конца августа было 109 случаев обнаружения российских военных самолетов над Балтийским морем вблизи внешней границы территориальных вод Латвии.

В прошлом году было зафиксировано 159 случаев.

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх