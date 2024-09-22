С начала повторного вторжения 24 февраля 2022 года россияне потеряли 8768 танков, 17 222 бронетранспортера, 18 333 орудия и минометы, 1195 многозарядных реактивных установок, 949 зенитных установок, 369 самолетов, 328 вертолетов, 15 628 беспилотников, 2595 крылатых ракет, 28 кораблей и скоростных лодок, одну подводную лодку, 25 023 автомобиля и автоцистерны, а также 3144 единицы специализированной техники.