Balticom после кибератаки возобновил прямую трансляцию интерактивного телевидения

Она пояснила, что вечером в пятницу инцидент затронул 1349 абонентов интерактивного телевидения Balticom, а всего этой услугой пользуются несколько тысяч клиентов компании, для которых из-за устранения рисков безопасности с вечера пятницы услуга была недоступна.

Муйжниеце сказала, что в настоящее время еще не восстановлена работа архива интерактивного телевидения, так как предприятие продолжает работать над восстановлением его функций. Сколько времени это займет, Муйжниеце не смогла сказать, лишь упомянула, что это может произойти в ближайшие дни.

Представитель Balticom допустила возможность того, что архив после возобновления деятельности может начать записываться заново, а более старые записи из соображений безопасности могут быть недоступны.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 20 сентября, примерно двум тысячам клиентов оператора кабельного телевидения Balticom транслировался несанкционированный контент - видео о действиях российской армии в Украине.

Председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш вечером в пятницу в социальной сети Х написал, что кибератака на сети Balticom очень похожа на ту, что была 9 мая - она затронула часть интерактивного телевидения.

Ивар Аболиньш отметил, что в данный момент ведется выяснение обстоятельств.

Видео: Хакеры взломали интерактивное телевидение Balticom

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