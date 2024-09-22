На первых снимках из густонаселенного района Дахия на юге Бейрута, который считается оплотом «Хезболлы», были видны клубы дыма.

Судя по кадрам с места происшествия, после удара повреждено несколько зданий и автомобилей.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что боевики «Хезболлы» «собрались под землей под жилым домом» в Дахии и использовали ливанских граждан в качестве живого щита.

С начала этого года Израиль уже третий раз наносит удар по ливанской столице.

В январе в результате израильского авиаудара по Бейруту погиб заместитель главы политического бюро ХАМАС Салех аль-Аури.

В июле жертвой другого удара стал военный глава «Хезболлы» Фуад Шукр.

Во вторник по всему Ливану взорвались тысячи пейджеров, а в среду последовали взрывы раций — в обоих случаях диверсия была направлена против членов «Хезболлы». 37 человек погибли и более 2600 получили ранения.

Взаимные обстрелы

В субботу «Хезболла» заявила о запуске залпа ракет «Катюша» по двум военным позициям на севере Израиля, сообщает агентство AFP.

Корреспонденты AFP также сообщили о сильных ударах в нескольких районах южного Ливана, прилетевших со стороны Израиля.

Агентство Reuters опубликовало снимки, на которых видно, как дым поднимается над Джебель аль-Риханом на юге Ливана — недалеко от границы с Израилем.

В пятницу «Хезболла» запустила из Ливана по Израилю около 140 ракет.