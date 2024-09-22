Видео ​За занавесом: пропагандисты атакуют Запад и собственный Центробанк

По словам Медведева, "англосаксонские имбецилы" не хотят признавать, что терпение России подошло к концу и что правы те эксперты, которые предупреждают, что Россия применит ядерное оружие, если ее терпение будет исчерпано.

Между тем газета "The Guardian" подчеркивает, что европейские лидеры снизили значимость угроз российского лидера. "Необходимо очень серьезно относиться ко всем событиям в Украине и на украинско-российском фронте, но я бы не придавал чрезмерного значения последним заявлениям президента Путина", - заявил газете премьер-министр Польши Дональд Туск, добавив, что "они скорее показывают сложную ситуацию, в которой находятся россияне на фронте".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также заявил об угрозах Путина, что "Россия начала этот конфликт. Россия незаконно вторглась в Украину. Россия может немедленно положить конец этому конфликту. Украина имеет право на самооборону".

С другой стороны, Петер Батор, эксперт по оборонной политике, который до недавнего времени был послом Словакии в НАТО, объяснил "The Guardian", что "российский режим и особенно президент обычно занимаются этим [ядерными угрозами], когда не знают, как реагировать - обычно это просто риторика. Если мы и извлекли какой-то урок из агрессии России против Украины, так это то, что нам не следует слушать Путина. Он все время нам лгал".