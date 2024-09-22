На прошлой неделе кремлевские пропагандисты буквально изрыгали пламя в связи с визитом в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми. Причиной гнева являются переговоры о разрешении Киеву наносить удары западным оружием по объектам военной инфраструктуры на территории России. Кремль уже заявил, что расценит это как объявление НАТО войны России и что ответ будет немедленным, включая применение тактического ядерного оружия.
Видео ⟩ За занавесом: пропагандисты атакуют Запад и собственный Центробанк
При этом еще одной мишенью пропагандистов стал Центробанк России, который обвинили в саботаже и чуть ли не в государственной измене в связи с решением поднять базовую процентную ставку до 19%, что приведет к подорожанию кредитов.
От Трампа до Мамыкина
Российская пропагандистская машина лжи снова заработала с огромным ускорением в больших новостях воскресного вечера, где ее лидер, одиозный пропагандист Дмитрий Киселев, рассказал о "зверствах" украинских солдат в Курске, где пытали российских граждан. Киселев показал явно фейковые видеозаписи, снятые на телефон, на которых украинские военные якобы применяют силу против жителей Курска.
Это откровенная ложь без каких-либо фактических доказательств. Более того, это явная попытка не просто демонизировать украинцев, но и убедить всех, что документальные свидетельства российских зверств в украинских городах Буча и Ирпень являются подделкой.
Видео: Здесь и далее - фрагменты российских пропагандистских передач
С другой стороны, в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" после долгого перерыва c политической помойки вытащили бывшего депутата Европарламента от Латвии Андрея Мамыкина, объявленного в международный розыск за прославление военных преступлений России. На этот раз Мамыкин заявил, что родиной всех русских является Россия, поэтому он призвал всех русских в любой стране внести свой вклад в помощь России. Особенно важен голос русских, живущих в Европе. Мамыкин не пошел дальше лозунгов, не уточняя, чем именно могли бы помочь русские, живущие за пределами России.
При этом Мамыкин ныл о том, насколько опасны проходящие в этом году в Латвии учения Namejs, и ложно утверждал, что впервые в истории на учениях отрабатывается тактика ведения боев в городах и других густонаселенных районах. По мнению Мамыкина, Балтия и Финляндия представляют огромную опасность для России, поскольку там царят нацизм и русофобия.
Преступник, находящийся в международном розыске, также лгал, что в Латвии установлена административная ответственность за то, что люди разговаривают на русском языке в общественных местах.
Пропагандисты также упомянули предвыборные дебаты в США между республиканцем Дональдом Трампом и демократкой Камалой Харрис. Если две недели назад президент России Владимир Путин был поклонником Харрис по известным только ему причинам, во что западные аналитики, впрочем, не верили, то после дебатов идеологи Кремля заявили, что ни один из кандидатов не является "нашим" и дружественным России. Правда, упоминалось, что Трамп не дал конкретного ответа на вопрос, должна ли Украина выиграть войну.
Пропагандисты также подчеркнули, что Путин не смотрел дебаты, но попросил не использовать его личность при "решении внутриполитических вопросов" в США. Это, конечно, абсолютно лицемерно, зная о вмешательстве России в выборы в других странах, что, например, в случае с Германией лоббирование крайне правой партии "Альтернатива для Германия" (АдГ) даже особо не скрывается.
Восточная Европа будет уничтожена
Все обслуживающие Кремль идеологи утверждали, что США и Великобритания давно приняли решение разрешить Украине ракетные удары по территории России и лишь делают вид, что еще ничего не решено.
В связи с этим Путин заявил, что Украина не имеет возможности наносить такие удары и не способна определять их цели. Поэтому понятно, что такие удары по территории России, если они произойдут, будут наноситься странами НАТО, которые и будут определять цели, а Украина будет использоваться лишь как территория, с которой НАТО сможет наносить такие удары.
Поэтому, по мнению Путина, это со стороны НАТО будет объявлением войны России, за чем немедленно последует асимметричный ответ, вплоть до применения тактического ядерного оружия. Соловьев подчеркнул, что каждому, кто знает Путина, ясно, что его рука не дрогнет.
В этом контексте интересно, что пропагандисты даже не упомянули о российских дронах, залетевших в Латвию и Румынию, и заявили, что новости о российских беспилотниках, якобы приземлившихся в некоторых европейских странах, появляются потому, что европейцы сбивают дроны, засылаемые в Украину.
Россияне подчеркнули, что в случае возможного ядерного столкновения больше всего пострадает Восточная Европа, которая просто будет сровнена с лицом земли. Бывший президент России, а ныне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил 14 сентября, что Киев может превратиться в "серое выжженное пятно", если будут смягчены ограничения на использование Украиной западного оружия для нанесения ударов по территории России.
По словам Медведева, "англосаксонские имбецилы" не хотят признавать, что терпение России подошло к концу и что правы те эксперты, которые предупреждают, что Россия применит ядерное оружие, если ее терпение будет исчерпано.
Между тем газета "The Guardian" подчеркивает, что европейские лидеры снизили значимость угроз российского лидера. "Необходимо очень серьезно относиться ко всем событиям в Украине и на украинско-российском фронте, но я бы не придавал чрезмерного значения последним заявлениям президента Путина", - заявил газете премьер-министр Польши Дональд Туск, добавив, что "они скорее показывают сложную ситуацию, в которой находятся россияне на фронте".
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также заявил об угрозах Путина, что "Россия начала этот конфликт. Россия незаконно вторглась в Украину. Россия может немедленно положить конец этому конфликту. Украина имеет право на самооборону".
С другой стороны, Петер Батор, эксперт по оборонной политике, который до недавнего времени был послом Словакии в НАТО, объяснил "The Guardian", что "российский режим и особенно президент обычно занимаются этим [ядерными угрозами], когда не знают, как реагировать - обычно это просто риторика. Если мы и извлекли какой-то урок из агрессии России против Украины, так это то, что нам не следует слушать Путина. Он все время нам лгал".
"The Guardian" также ссылается на мнение высокопоставленного восточноевропейского дипломата о том, что не нужны никакие ограничений на применение Украиной оружия. "Согласно международному праву, одной стране разрешено защищать свой суверенитет и территориальную целостность от агрессии другой страны так, как она считает нужным. Проблема на самом деле заключается в том простом факте, что существуют ограничения военной поддержки Украины", - сказал дипломат. Он также добавил, что Путин будет продолжать угрожать до тех пор, пока эти угрозы на кого-то влияют.
Центробанк России - саботажники
В минувшие выходные, после того как ЦБ РФ объявил о повышении базовой процентной ставки до 19% в целях борьбы с инфляцией и чрезмерным кредитованием, все самопровозглашенные политологи и экономисты бросились обвинять руководство банка в необоснованном замедлении экономического роста и "непонимании" текущей ситуации в России. Прозвучали упреки в том, что в данный момент, когда преобладают настроения "все для фронта, все для победы", ЦБ России хочет замедлить экономику.
Одиозный депутат российской Думы генерал Андрей Гурулёв даже заявил, что руководство банка действует как диверсанты и его решения следует считать саботажем, за который полагается уголовная ответственность. При этом Соловьев кричал, как неправильно, что недружественный Международный валютный фонд во время войны посещал ЦБ, их надо было оттуда выгнать.
Между тем представители ЦБ выражают обеспокоенность долговой нагрузкой российских граждан и упоминают крайние случаи, когда у одного должника оказалось 27 кредитов. По итогам мая 2024 года граждане России задолжали банкам 35 трлн 221 млрд 348 млн руб. За год рост составил почти 22%. Потребительское кредитование выросло на 18% в годовом исчислении, что экономисты связывают с популярностью кредитных карт. Кроме того, только с начала года автокредитование выросло на 26%, и это неудивительно: доступность автомобилей находится на рекордно низком уровне. Даже ломбарды демонстрируют положительную динамику: количество договоров там осталось прежним, но средний чек увеличился за счет подорожания драгметаллов.
Неудивительно, что Центральный банк обеспокоен высокой инфляцией и кредитным пузырем, разрыв которого рискует повторить травмирующий опыт конца 1990-х годов. Неудивительно также, что пропагандисты смеются над такими прогнозами и проповедуют продолжение устойчивого роста.
Между тем аналитический центр "War on rocks" пишет, что "в стране, где более половины населения живет на государственные пособия и уровень бедности превысил 13% в 2021 году (хотя сами критерии бедности гораздо ниже, чем на Западе) , а также 62% россиян не имеют сбережений, долгосрочный риск для России состоит в том, чтобы оказаться в экономической ситуации, идентичной той, которая существовала перед распадом Советского Союза".
Если Россия планировала сократить свои военные расходы начиная с 2025 года, то сейчас все указывает на то, что они будут сохранены на нынешнем уровне и, возможно, даже увеличены, констатируют в аналитическом центре. "Хотя у России еще были возможности финансировать все статьи федерального бюджета до 2024 года, включая вторжение в Украину, благодаря финансовым резервам, в 2025 году ситуация может измениться. Поскольку доходы федерального правительства (от экспорта и налогов) недостаточны, чтобы покрыть расходы (и разница уже не покрывается за счет резервов), вскоре Россия может быть вынуждена сделать радикальный бюджетный выбор", - считают в аналитическом центре.
Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2024
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