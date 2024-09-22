Вс, 22.09.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Artjoms Ļipins

Мужчина получил тюремный срок за угрозы убить соседку и бывшую девушку

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Нож и кровь. Иллюстративное фото.
Нож и кровь. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Рижский городской суд за угрозу убийства женщин приговорил одного ранее судимого мужчину к лишению свободы на два года и пять месяцев и надзору пробации на два года и шесть месяцев, сообщила агентству LETA прокуратура.

Мужчину обвинили в том, что он угрожал двум женщинам убить их, и у потерпевших были основания опасаться, что эти угрозы могут быть приведены в исполнение, а также мужчина оказал сопротивление представителю власти при исполнении, угрожая и применяя насилие.

В соответствии с обвинением мужчина в конце апреля этого года, находясь во дворе одного из домов в Риге, находясь под воздействием алкоголя, угрожал своей соседке и бывшей девушке, что их убьет и разрежет на кусочки.

В ходе угроз мужчина не менее двух раз ударил свою бывшую девушку. Обвиняемый мужчина продолжал угрожать убить потерпевших и после приезда Госполиции.

Кроме того, после задержания мужчина в помещениях Госполиции угрожал убить и самих полицейских, а также пытался ударить одного из полицейских, когда его везли к месту кратковременного задержания.

Для того, чтобы обвиняемый мужчина не совершал новых преступлений, не препятствовал и не избегал следствия, ему после задержания была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Обвиняемый мужчина ранее уже дважды был судим - один раз за жестокое обращение со своими приемными детьми и один раз за нападение на сотрудников полиции.

После произошедшего в прошлом году трагического события в Екабпилсе, когда была убита женщина 1983 г.р., Сейм существенно увеличил максимальные штрафы за угрозу смерти, преследование и неисполнение постановления о защите от насилия, максимальное наказание в виде лишения свободы за эти преступления было увеличено с трех месяцев до трех лет.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх