Центральная избирательная комиссия (ЦИК) считает, что новые избирательные бюллетени должны использоваться уже на выборах в самоуправления, которые состоятся в июне следующего года.
Новые бюллетени могут ввести уже в 2025 году
Ранее на этой неделе член фракции "Новое Единство" Гатис Лиепиньш на заседании комиссии по госуправлению и самоуправлениям заявил, что крупнейшая фракция Сейма "Новое Единство" не поддерживает эту идею.
Как рассказали в ЦИК, избирательная комиссия планирует ввести новые избирательные бюллетени в Латвии начиная с выборов в самоуправления 7 июня 2025 года, а до этого будут проведены масштабные мероприятия по информированию населения.
В бюллетене нового образца можно будет поставить любой знак в зеленом квадрате, если кандидат особенно нравится избирателю, или в красном квадрате, если кандидат ему не нравится.
Неважно, поставит ли избиратель точку, плюс или минус в квадрате определенного цвета или даже полностью закрасит его, поскольку автоматическая счетная машина будет считать правильной и действительной любую отметку, сделанную в квадрате конкретного цвета.
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