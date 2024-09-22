Новые бюллетени могут ввести уже в 2025 году

Ранее на этой неделе член фракции "Новое Единство" Гатис Лиепиньш на заседании комиссии по госуправлению и самоуправлениям заявил, что крупнейшая фракция Сейма "Новое Единство" не поддерживает эту идею.

Как рассказали в ЦИК, избирательная комиссия планирует ввести новые избирательные бюллетени в Латвии начиная с выборов в самоуправления 7 июня 2025 года, а до этого будут проведены масштабные мероприятия по информированию населения.

В бюллетене нового образца можно будет поставить любой знак в зеленом квадрате, если кандидат особенно нравится избирателю, или в красном квадрате, если кандидат ему не нравится.

Неважно, поставит ли избиратель точку, плюс или минус в квадрате определенного цвета или даже полностью закрасит его, поскольку автоматическая счетная машина будет считать правильной и действительной любую отметку, сделанную в квадрате конкретного цвета.

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