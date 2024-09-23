Латвии угрожает новое инвазивное растение; из-за него из продажи изъяли корм для попугаев

"Сейчас растение ежегодно спорадически встречается по всей Латвии, хотя стабильная популяция еще не сформировалась", - рассказала ведущий исследователь Латвийского университета Ольга Созинова и пояснила, что в международном исследовании было проанализировано распространение амброзии при различных климатических сценариях и территория Латвии была признана красной зоной, где может произойти стремительное распространение растения.

На прошлой неделе Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) констатировала превышение предельно допустимой нормы примеси амброзии в продукте польского происхождения - корме для волнистых попугаев Economic. Распространение корма приостановлено, он изъят из торговли.

В ходе лабораторных исследований служба выявила, что в корме для попугайчиков ботаническая примесь Ambrosia spp превысила установленный лимит - 50 миллиграммов на килограмм. Семян амброзии в корме было вдвое больше допустимого: 76 мг/кг.

Старший эксперт отдела по надзору за ветеринарными объектами PVD Тойво Лаатс подчеркивает, что распространение амброзии может привести к серьезным последствиям для окружающей среды и здоровья человека.

Это сорняки, которые неблагоприятно влияют на природное разнообразие, агрессивно уничтожая характерные для региона виды растений, так как всходы легко распространяются в окружающей среде.

"Семена инвазивного растения случайно попадают в корм для животных как примесь - особенно в корм для попугаев и диких птиц. Важно отметить, что превышенное предельно допустимое количество примеси в корме для птиц здоровью животных не наносит вреда. Птицы, как правило, избегают семян амброзии, так как в их структуре есть колючки", - подчеркивает Лаатс.

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