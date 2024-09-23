Колесо обозрения в Сигулде все еще работает. Насколько это безопасно?

Колесо обозрения, установленное в 1974 году, его владелец Валдис Лейманис купил за 500 долларов в 1990 году у Гунтиса Улманиса, который на тот момент был директором комбината бытовых услуг Рижского района.

Еще десять лет назад публично был объявлен план по демонтажу колеса и его сдаче в металлолом, у которого оказалось немало противников. Портал общественных инициатив Manabalss.lv даже собирал подписи за сохранение колеса, пока лица, принимающие решения, не поддались давлению общественности.

Колесо обозрения в Сигулде проходит ежегодную проверку. Во время проверки оборудование нагружается, проводится визуальный осмотр, а металлические конструкции проверяются с помощью методов неразрушающего контроля.

Также проверяется каждый болт, соединение и сварка. Если конструкция проходит эту проверку, то ей выдается сертификат, позволяющий продолжать работу еще в течение года. Для дополнительной безопасности люди сидят только в каждой второй кабинке.

Сертификацию колеса обозрения уже давно осуществляет SIA "Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība - TÜV (TUF) Rheinland grupa.

Компания отказывается давать интервью перед камерой, однако представитель письменно подтверждает, что регулярные проверки колеса обозрения в Сигулде проводятся каждый год и будут проводиться в дальнейшем.

Явным сигналом о том, что металлические конструкции колеса становятся опасными, могут стать трещины в конструкциях, но пока ни одной не обнаружено.

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