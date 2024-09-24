По его мнению, в распоряжении России есть целый спектр инструментов - боевые действия и ядерная угроза, которую Кремль считает "самой эффективной страховкой от разгрома в войне с Украиной". Кроме того, нельзя забывать и о гибридной угрозе - от киберопераций и операций влияния до саботажа и вооружения противников Запада.

Власти России неоднократно угрожали очень агрессивно отреагировать на оказанную Западом помощь Украине, однако дальше громких заявлений не заходило. Профессор Габуев из Высшей школы экономики в Москве считает, что российский диктатор Владимир Путин не беспокоится о своем авторитете в глазах западной общественности.

Он считает, что страны Запада продолжат постепенно увеличивать свою поддержку Киеву.

"В прошлом году Великобритания, Германия и США согласились поставить Украине танки, несмотря на угрозу России. В июне в Украину прибыла первая партия истребителей F-16, и Москва обещала отомстить, атаковав аэродромы НАТО", - говорит Габуев.

Журналисты FT указывают, что каждый раз те, кто утверждал, что разговоры России - пустая угроза, были правы, так как Россия никаких ответных мероприятий не реализовала.

"Многим кажется, что ракеты дальнего радиуса действия (которые позволяют атаковать глубоко вглубь территории России) - своего рода односторонняя ставка", - отмечается в статье.

Украина неоднократно просила у Запада разрешения наносить переданным им оружием удары глубоко по территории России. В конце сентября президент США Джой Байден сообщил, что страны еще не отменили запрет на нанесение ударов вглубь России западным оружием.

Украинские аналитики считают, что и Запад должен установить России свои "красные линии", за нарушение которых Россия была бы реально наказана.

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