В результате российского авиаудара по Харькову во вторник, 24 сентября, днем погибли три человека и 24 получили ранения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Россия нанесла удар по Харькову: есть раненые и погибшие
"Целями российских бомб были многоквартирный дом, булочная, стадион. Другими словами, повседневная жизнь обычных людей", - написал Зеленский в социальных сетях.
Another Russian strike on Kharkiv.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 24, 2024
The targets of the Russian bombs were an apartment building, a bakery, a stadium. In other words, the everyday life of ordinary people. Russia is a terrorist, and it proves this every day with its own actions, with its choice to wage war, and… pic.twitter.com/Jy44H7MRTG
Россия во вторник нанесла по Харкову удар управляемыми авиабомбами, сообщили ранее городские власти.
Разрушен девятиэтажный многоквартирный дом, окна в здании выбиты, на земле лежат обломки, как видно на фотографии, опубликованной президентом.
Поисково-спасательная операция продолжается, сообщил Зеленский.
"На данный момент известно о трех погибших и 24 раненых", - добавил он.
В свою очередь BBC сообщает, что, по последним данным, число раненых стоставляет 31 человек.
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