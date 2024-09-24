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Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

Россия нанесла удар по Харькову: есть раненые и погибшие

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Россия нанесла удары по Харькову, есть погибшие и пострадавшие
Россия нанесла удары по Харькову, есть погибшие и пострадавшие Фото: Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska konts mikroblogošanas vietnē "X"

В результате российского авиаудара по Харькову во вторник, 24 сентября, днем погибли три человека и 24 получили ранения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Целями российских бомб были многоквартирный дом, булочная, стадион. Другими словами, повседневная жизнь обычных людей", - написал Зеленский в социальных сетях.

Россия во вторник нанесла по Харкову удар управляемыми авиабомбами, сообщили ранее городские власти.

Разрушен девятиэтажный многоквартирный дом, окна в здании выбиты, на земле лежат обломки, как видно на фотографии, опубликованной президентом.

Поисково-спасательная операция продолжается, сообщил Зеленский.

"На данный момент известно о трех погибших и 24 раненых", - добавил он.

В свою очередь BBC сообщает, что, по последним данным, число раненых стоставляет 31 человек.

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