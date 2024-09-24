Россия нанесла удар по Харькову: есть раненые и погибшие

"Целями российских бомб были многоквартирный дом, булочная, стадион. Другими словами, повседневная жизнь обычных людей", - написал Зеленский в социальных сетях.

Another Russian strike on Kharkiv.



The targets of the Russian bombs were an apartment building, a bakery, a stadium. In other words, the everyday life of ordinary people. Russia is a terrorist, and it proves this every day with its own actions, with its choice to wage war, and… pic.twitter.com/Jy44H7MRTG — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 24, 2024

Россия во вторник нанесла по Харкову удар управляемыми авиабомбами, сообщили ранее городские власти.

Разрушен девятиэтажный многоквартирный дом, окна в здании выбиты, на земле лежат обломки, как видно на фотографии, опубликованной президентом.

Поисково-спасательная операция продолжается, сообщил Зеленский.

"На данный момент известно о трех погибших и 24 раненых", - добавил он.

В свою очередь BBC сообщает, что, по последним данным, число раненых стоставляет 31 человек.

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