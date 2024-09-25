Видео Наклейка на двери магазина в Эстонии вызвала в Сети жаркие споры: кого они не пускают?

Магазин: вход запрещен сторонникам "русского мира"

"Странно, что сегодня в Эстонии еще есть люди, которые не знают, что такое "русский мир"", - говорит представитель магазина Ааво Эрмель.

Он объясняет, что наклейка, которая висит на двери их магазина, запрещает вход путинистам, рашистам и другим сторонникам "русского мира" независимо от национальности, пола и цвета кожи.

"И на это есть причины: нам угрожали и на нас нападали. Чем дольше идет война, тем агрессивнее становятся орки, словно загнанные в угол крысы", - добавляет Эрмель.

"Тот факт, что сегодня через Google Business Profile у нас появились десятки негативных отзывов от людей, которые никогда не посещали наш магазин, безусловно, можно рассматривать как заслугу наклейки", - отмечает представитель магазина Portel. - Плюс в том, что пока они из-за тщеславия сами вылезают из своих нор и попадают в кадр, КаПо легче мониторить".

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