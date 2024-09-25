В конце прошлой недели в группе "Ищу совета (Эстония)" в Facebook появилось видео, которое вызвало неоднозначную реакцию у некоторых пользователей, пишет Limon.ee.
Видео ⟩ Наклейка на двери магазина в Эстонии вызвала в Сети жаркие споры: кого они не пускают?
"Скажите, пожалуйста, это нормально? Магазин в Эстонии, в маленьком курортном городе", - написала жительница Хаапсалу, опубликовав видео в группе "Ищу совета (Эстония)" в Facebook.
На кадрах видна входная дверь магазина Portel, на которой висит наклейка с перечеркнутой надписью "Русский мир".
Публикация сразу же собрала большое количество комментариев.
"Русский и мир - два обычных слова. Лично для меня, наклейка означает, что в магазин нельзя входить мирным русским. Прошла бы мимо, так как имею тоже русские корни", - пишет пользовательница.
Ответить ей поспешила другая девушка: "Вы, наверное, не видели "русский мир". Так сами русские называют оккупацию и установление российской власти в украинских городах. И это совсем не про мир, это насилие, убийства, разрушения".
Она добавила, что общалась с хозяйкой магазина Portel. "Милая женщина. Таким образом высказывает свою позицию: не поддерживает войну в Украине. Общались на русском языке", - отметила девушка.
"Русский мир" - действительно широко используемый в российских государственных СМИ и пропагандистских кампаниях термин, который включает в себя отрицание государственных границ и идею агрессивного русского национализма, с помощью которой иногда оправдывается агрессия против Украины и вмешательство в дела других стран.
Магазин: вход запрещен сторонникам "русского мира"
"Странно, что сегодня в Эстонии еще есть люди, которые не знают, что такое "русский мир"", - говорит представитель магазина Ааво Эрмель.
Он объясняет, что наклейка, которая висит на двери их магазина, запрещает вход путинистам, рашистам и другим сторонникам "русского мира" независимо от национальности, пола и цвета кожи.
"И на это есть причины: нам угрожали и на нас нападали. Чем дольше идет война, тем агрессивнее становятся орки, словно загнанные в угол крысы", - добавляет Эрмель.
"Тот факт, что сегодня через Google Business Profile у нас появились десятки негативных отзывов от людей, которые никогда не посещали наш магазин, безусловно, можно рассматривать как заслугу наклейки", - отмечает представитель магазина Portel. - Плюс в том, что пока они из-за тщеславия сами вылезают из своих нор и попадают в кадр, КаПо легче мониторить".
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