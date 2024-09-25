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Видео Наклейка на двери магазина в Эстонии вызвала в Сети жаркие споры: кого они не пускают?

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Наклейка на входной двери магазина Portel.
Наклейка на входной двери магазина Portel. Фото: Kuvatõmmis videost

В конце прошлой недели в группе "Ищу совета (Эстония)" в Facebook появилось видео, которое вызвало неоднозначную реакцию у некоторых пользователей, пишет Limon.ee.

"Скажите, пожалуйста, это нормально? Магазин в Эстонии, в маленьком курортном городе", - написала жительница Хаапсалу, опубликовав видео в группе "Ищу совета (Эстония)" в Facebook.

На кадрах видна входная дверь магазина Portel, на которой висит наклейка с перечеркнутой надписью "Русский мир".

Публикация сразу же собрала большое количество комментариев.

"Русский и мир - два обычных слова. Лично для меня, наклейка означает, что в магазин нельзя входить мирным русским. Прошла бы мимо, так как имею тоже русские корни", - пишет пользовательница.

Ответить ей поспешила другая девушка: "Вы, наверное, не видели "русский мир". Так сами русские называют оккупацию и установление российской власти в украинских городах. И это совсем не про мир, это насилие, убийства, разрушения".

Она добавила, что общалась с хозяйкой магазина Portel. "Милая женщина. Таким образом высказывает свою позицию: не поддерживает войну в Украине. Общались на русском языке", - отметила девушка.

"Русский мир" - действительно широко используемый в российских государственных СМИ и пропагандистских кампаниях термин, который включает в себя отрицание государственных границ и идею агрессивного русского национализма, с помощью которой иногда оправдывается агрессия против Украины и вмешательство в дела других стран. 

Магазин: вход запрещен сторонникам "русского мира"

"Странно, что сегодня в Эстонии еще есть люди, которые не знают, что такое "русский мир"", - говорит представитель магазина Ааво Эрмель

Он объясняет, что наклейка, которая висит на двери их магазина, запрещает вход путинистам, рашистам и другим сторонникам "русского мира" независимо от национальности, пола и цвета кожи.

"И на это есть причины: нам угрожали и на нас нападали. Чем дольше идет война, тем агрессивнее становятся орки, словно загнанные в угол крысы", - добавляет Эрмель.

"Тот факт, что сегодня через Google Business Profile у нас появились десятки негативных отзывов от людей, которые никогда не посещали наш магазин, безусловно, можно рассматривать как заслугу наклейки", - отмечает представитель магазина Portel. - Плюс в том, что пока они из-за тщеславия сами вылезают из своих нор и попадают в кадр, КаПо легче мониторить".

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