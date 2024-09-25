Больше отдыха, меньше нагрузки. В Литве оценят идею продлить ежегодный отпуск для всех

Рассмотрение поправок к Трудовому кодексу, внесенных руководителем фракции Союза крестьян и зеленых Аушрине Норкиене, поддержали 38 депутатов Сейма, трое были против, а 21 депутат воздержался. Проект поправок рассмотрит Комиссия по социальным делам и труду, оценит правительство и трехсторонний совет по сотрудничеству. Планируется, что эта инициатива вновь будет рассмотрена на пленарном заседании Сейма 7 ноября.

Норкиене выразила надежду, что более долгий отпуск защитит работников от перегрузки и улучшит здоровье и качество жизни.

Она сказала, что в Литве ежегодный отпуск для работающих самый короткий, каким он может быть по нормам Евросоюза (ЕС). Депутат отметила, что в других западных странах, таких как Австрия, Дания, Франция, Финляндия, Швеция, ежегодный отпуск составляет от 25 до 35 рабочих дней.

Изменяя Трудовой кодекс, предлагается установить, что ежегодный отпуск для работников составляет не менее 22 рабочих дней или 26 рабочих дней.

В настоящее время ежегодный отпуск для работников составляет не менее 20 рабочих дней или 24 рабочих дня. 24-дневный ежегодный отпуск приходится на работников, имеющих шесть рабочих дней в неделю.

Если проект поправок утвердит Сейм, работникам до 18 лет, работникам, которые в одиночку воспитывают ребенка до 14 лет или ребенка с инвалидностью до 18 лет, а также работникам с инвалидностью предоставят ежегодный отпуск в размере 27 или 32 рабочих дней.

Сейчас таким сотрудникам предоставляется ежегодный отпуск в размере 25 или 30 рабочих дней.

Предполагается, что поправки к Трудовому кодексу вступят в силу 1 января 2025 года.

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