Серебренников, эмигрировавший из РФ после начала вторжения в Украину, в интервью "Медузе" комментировал это так: "Для меня, например, снимать кино про человека, который стреляет по людям, было невыносимо. (...) Я воспользовался тем, что снимаю не про настоящего Эдуарда Савенко, а про персонажа Эмманюэля Каррера, и сказал, что об этой части его жизни просто не хочу знать. Ее не будет. Мой герой будет революционер, который хочет гражданской войны и говорит, что она - музыка для его ушей. Это будет. А стрельбы по людям не будет".