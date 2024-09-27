В рамках кинофестиваля "Балтийская жемчужина" в Риге прошла премьера байопика "Лимонов, баллада об Эдичке", который стал скандальным задолго до выхода на экраны. Стоит ли хаять первый англоязычный фильм Кирилла Серебренникова о скандальном российском нацболе (который снимали в том числе в Латвии) и почему не все смогут усидеть на нем до конца - в материале рубрики "Андрей уже посмотрел!".
Фильм-скандал и съемки в Латвии: в Риге показали "Лимонова" про одиозного российского нацбола
СССР, 1974 год. Непризнанный поэт с непомерным эго Эдуард Савенко (Бен Уишоу) под давлением чиновника от КГБ (Евгений Миронов) эмигрирует в США с возлюбленной Еленой (Виктория Мирошниченко), где сначала живет на пособия, а после становится дворецким. В свободное время он пишет стихи и книги под псевдонимом Лимонов, поливает грязью советских диссидентов и помышляет о большой революции. Тем временем на его родине начинается Перестройка.
Видео: Максим Бусел о фильме "Лимонов", который снимали в Риге
Судьба байопика об Эдуарде Лимонове - скандальном писателе, активисте и политике, поддержавшем аннексию Крыма, - складывалась так же неровно, как его собственная жизнь. Толчком к производству стала фикшн-биография пера француза Эмманюэля Каррера, лично знакомого с диссидентом, который отказывался называться диссидентом. К экранизации книги поначалу присматривались итальянцы, затем - поляк Павел Павликовский, особенно прославившийся фильмами "Ида" и "Холодная война".
Однако со временем Павликовский к идее остыл, после чего проект наконец попал к Серебренникову, который к тому времени закончил вольный байопик об Антонине Милюковой "Жена Чайковского". Любопытно, что россиянин наотрез отказался от открывающего эпизода сценария Павликовсокго, для которого тот выбрал именно историю со стрельбой в Югославии.
Серебренников, эмигрировавший из РФ после начала вторжения в Украину, в интервью "Медузе" комментировал это так: "Для меня, например, снимать кино про человека, который стреляет по людям, было невыносимо. (...) Я воспользовался тем, что снимаю не про настоящего Эдуарда Савенко, а про персонажа Эмманюэля Каррера, и сказал, что об этой части его жизни просто не хочу знать. Ее не будет. Мой герой будет революционер, который хочет гражданской войны и говорит, что она - музыка для его ушей. Это будет. А стрельбы по людям не будет".
По этой же причине, по словам Серебренникова, фильм и имеет в названии слово "баллада", а упор режиссер сделал на жизнь Лимонова в Нью-Йорке и его романтические отношения с возлюбленной по имени Елена.
Этично и ответственно ли с точки зрения автора намеренно опускать столь важные черты исследуемого героя - вопрос демагогии, но создание "Лимонова" пришлось как раз на слом эпох - перерастание вооруженной российской авантюры в Украине в полноценную военную агрессию, из-за чего восприятие не только одиозного Лимонова, но и всех россиян окрасилось в цвета неоднозначного восприятия.