Главное за 26 сентября Хор за равенство браков, изменения ядерной доктрины России и "Балтийская жемчужина"

В Латвии каждую осень - 1 октября - в рамках процесса индексации пенсий пересматривается их размер. Это устанавливает Закон о государственных пенсиях. Цель индексации пенсий - обеспечить, чтобы назначенные пенсии были защищены от падения покупательной способности и не теряли своей ценности , сообщили TVNET в Министерстве благосостояния.

Однажды я пошел в офис. Как будто сначала все было нормально, вполне обычный день. Я сел, включил компьютер и кондиционер, включил тяжелую музыку на фоне. В тот момент я понятия не имел, какое унижение мне придется пережить. Можно даже сказать, что никогда раньше я не чувствовал себя таким униженным и недостойным. - Что случилось, Том? - спросите вы меня взволнованно. Мне пришлось пойти за кофе САМОМУ! Отвратительно!