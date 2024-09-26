Пока любители кино обсуждают самые громкие премьеры на фестивале "Балтийская жемчужина", возле Сейма прошел "поющий" протест за равенство всех браков. Россия же меняет свою ядерную доктрину, что не осталось незамеченным. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке новостей от RUS TVNET.
Главное за 26 сентября ⟩ Хор за равенство браков, изменения ядерной доктрины России и "Балтийская жемчужина"
Новости Латвии:
В четверг, 26 сентября, возле Сейма прошла "поющая" акция протеста за равенство браков в Латвии.
В Саласпилсе у игорного зала ранним утром произошел физический конфликт, в результате которого мужчина получил смертельные травмы, сообщает передача Degpunktā.
Во вторник, 24 сентября, на заседании Социально-трудовой комиссии Сейма самоуправления выделили ряд проблем в предоставлении услуг долгосрочного социального ухода, а ситуация в Риге была оценена как наиболее критическая.
Если рассматривать районы Риги, то больше всего зарабатывают жители центра города. В 2023 году самая большая средняя брутто-зарплата в зависимости от места жительства была в районе Скансте - 2876, на Кипсале - 2358 и в Вецриге - 2262 евро в месяц, свидетельствуют данные экспериментальной статистики Центрального статистического управления (ЦСУ).
Мошенники постоянно меняют способы совершения преступлений, и теперь телефонные мошенники звонят от имени Smart-ID, чтобы завоевать доверие жителей и собрать различные связанные с финансами данные, например, информацию о доступе к интернет-банку, чтобы дальше с ее помощью украсть деньги со счета жертвы, сообщают представители Luminor Bank.
После ветреного конца недели с понедельника станет существенно прохладнее, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
За рубежом:
Российский диктатор Владимир Путин в среду на заседании Совета безопасности предложил внести изменения в ядерную доктрину страны, сообщает AFP.
Экс-президент США и кандидат в президенты Дональд Трамп в среду в своей речи пессимистично охарактеризовал Украину, назвав ее народ "мертвым", а страну - "разрушенной", сообщает AP.
Расположенная в волости Раэ Харьюского уезда деревня Венекюла, что в переводе означает "русская деревня", из-за российской агрессии против Украины сменит свое название, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Rus.ERR.
ВСУ могут потерять еще один город - армия РФ окружает и разрушает Угледар на юго-западе Донбасса. Что происходит на этом участке фронта и как это повлияет в целом на ход войны?
С автозаправки, расположенной на Тартуском шоссе в Отепя, было украдено более тысячи литров дизельного топлива, пишет Rus.Postimees.
Реагируя на задержание марокканца по подозрению в убийстве французской студентки, министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо объявил в среду, что будут введены более строгие правила иммиграции.
В Польше задержан Александр Сидоренко, который вместе с еще несколькими лицами, в том числе судебным исполнителем Роландом Вейнбергсом и нотариусом Ингой Муциней, обвиняется по уголовному делу о мошенничестве в отношении пенсионерки, выяснило агентство LETA.
Интересное чтиво:
В рамках кинофестиваля "Балтийская жемчужина" в Риге состоялась премьера нашумевшего фильма "Анора" с Майки Мэдисон, а также целым ворохом русских имен, среди которых Юра Борисов, Дарья Екамасова и Алексей Серебряков. Как сумасшедшая комедия, снятая как арт-кино, получила главный приз в Каннах, вызвала овацию в Риге и при чем тут Достоевский - в материале рубрики "Андрей уже посмотрел!".
В пятницу, 20 сентября, около 17:00 люди на Домской площади в Старой Риге были удивлены, увидев популярного музыканта Шуру Би-2. Оказалось, что артист снимает новый видеоклип. TVNET+ смог получить эксклюзивный комментарий.
Во вторник, 24 сентября, открытие ежегодного фестиваля "Балтийская жемчужина" началось с сенсации - премьеры картины "Анора", а 25 сентября прошел показ фильма Кирилла Серебренникова "Лимонов. Баллада". TVNET+ смог пообщаться с театральным критиком, журналистом и медиаменеджером Сергеем Николаевичем.
В среду, 25 сентября, в рамках программы кинофестиваля "Балтийская жемчужина" состоялась премьера картины Кирилла Серебренникова "Лимонов. Баллада". Смотрите, кто ее посетил!
С приближением отопительного сезона все более актуальным становится вопрос, не придется ли нам хвататься за голову от полученных счетов за отопление? В предыдущие отопительные сезоны тарифы на теплоэнергию местами взлетели почти до астрономической отметки, а этой осенью поставщики услуги начали думать над тем, как поставлять тепло так, чтобы жители могли за него заплатить. В каких самоуправлениях тариф на теплоэнергию "подскочит", а в каких совсем наоборот - снизится?
В Латвии каждую осень - 1 октября - в рамках процесса индексации пенсий пересматривается их размер. Это устанавливает Закон о государственных пенсиях. Цель индексации пенсий - обеспечить, чтобы назначенные пенсии были защищены от падения покупательной способности и не теряли своей ценности, сообщили TVNET в Министерстве благосостояния.
Однажды я пошел в офис. Как будто сначала все было нормально, вполне обычный день. Я сел, включил компьютер и кондиционер, включил тяжелую музыку на фоне. В тот момент я понятия не имел, какое унижение мне придется пережить. Можно даже сказать, что никогда раньше я не чувствовал себя таким униженным и недостойным. - Что случилось, Том? - спросите вы меня взволнованно. Мне пришлось пойти за кофе САМОМУ! Отвратительно!
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