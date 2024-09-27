Мы живем в совершенно фантастические времена. Во времена, когда люди настолько свободны от каких-либо предрассудков, что у них нет абсолютно никаких проблем сказать остальному миру, что они полные идиоты. Круглые идиоты, не понимающие физики, не понимающие природных процессов, совершенно невосприимчивые к критическому мышлению. Кто-то в Интернете метко назвал это "одноклеточные". Но вместо того, чтобы пытаться скрыть все это от других, они этим гордятся в Сети.

Например, если кто-то думал, что убийство собственного ребенка, не позволив врачам сделать ему прививку, может привести кого-то в чувства, то ничего подобного. Родителям этого не хватило, и они захотели добиться смерти еще двоих своих детей, забрав их из больницы.

Двух маленьких девочек, больных дифтерией, просто забрали из больницы после того, как их брат уже умер от дифтерии. Не чувствуя абсолютно никакой личной ответственности за жизнь своих детей. Не понимая, в чем проблема. Более того, считая виноватыми врачей. "Это решение было основано на обоснованном беспокойстве родителей о том, что здоровью и жизни их дочерей может быть нанесен вред, как это произошло с их младшим братом, которого, по мнению родителей, врачи "залечили" до смерти", - говорится в заявлении.

Потому что, видите ли, все врачи в Латвии и мире лгут. Весь мир сговорился и хочет незаметно отравить всех детей. И это обнаружила некая Кристина Дунец, не имеющая абсолютно никакого медицинского образования. Каким-то загадочным образом она раскрыла этот план мирового разрушения и теперь делится своими знаниями во всевозможных группах о "реальности вакцинации" в различных социальных сетях.

В свое время она даже писала, что уволила с работы няню своего ребенка из-за того, что та была привита от Covid-19, а Дунец чувствовала негативное влияние на свое здоровье, находясь рядом с привитым человеком. Понимаете, читая подобное, первой моей мыслью было бы, что этому человеку нужна помощь специалиста, серьезное лечение и, скорее всего, даже лечение в специализированной клинике.