Фото и видео На Адажском полигоне состоялась демонстрация военных учений Namejs 2024

Гости и СМИ имели возможность наблюдать за взаимодействием военных и гражданских партнеров, что подтверждает их способность быстро и эффективно реагировать на различные угрозы безопасности.

Взаимодействие продемонстрировали Механизированная пехотная бригада сухопутных войск, Командование обеспечением, Военно-воздушные силы, Военная полиция, Госполиция, Государственная пограничная охрана, Государственная пожарно-спасательная служба, Служба неотложной медицинской помощи и подразделения НАТО в Латвии.

Фото: На Адажском военном полигоне проходит день гостей и СМИ всеобъемлющих учений по обороне страны Namejs 2024

Как уже сообщалось, с 3 сентября по 8 октября по всей Латвии проходят организованные Национальными вооруженными силами всеобъемлющие учения государственной обороны Namejs 2024.

В учениях Namejs 2024 принимают участие военнослужащие и ополченцы из всех подразделений Национальных вооруженных сил, в том числе военнослужащие Службы государственной обороны, военнослужащие запаса, и военнослужащие вооруженных сил союзников. В ходе учений Namejs 2024 также проводится сертификация многонациональной боевой группы НАТО.

Чтобы усовершенствовать и укрепить способность выполнять задачи в случае угрозы государству, на учениях Namejs 2024 происходит сотрудничество с Центром операционного управления гражданской обороной, в том числе с Государственной канцелярией и отраслевыми министерствами, подчиненными им учреждениями, учреждениями государственной безопасности, рядом самоуправлений и коммерсантов, оказывающих необходимую для нужд обороны государства поддержку, укрепляя таким образом всеобъемлющую систему государственной обороны в Латвии.

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