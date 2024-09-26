На Адажском военном полигоне в четверг прошел день гостей и СМИ всеобъемлющих учений обороны страны Namejs 2024, в ходе которого было продемонстрировано сотрудничество и боеспособность задействованных подразделений. В мероприятии приняла участие и премьер Эвика Силиня ("Новое Единство").
Фото и видео ⟩ На Адажском полигоне состоялась демонстрация военных учений Namejs 2024
Гости и СМИ имели возможность наблюдать за взаимодействием военных и гражданских партнеров, что подтверждает их способность быстро и эффективно реагировать на различные угрозы безопасности.
Взаимодействие продемонстрировали Механизированная пехотная бригада сухопутных войск, Командование обеспечением, Военно-воздушные силы, Военная полиция, Госполиция, Государственная пограничная охрана, Государственная пожарно-спасательная служба, Служба неотложной медицинской помощи и подразделения НАТО в Латвии.
Фото: На Адажском военном полигоне проходит день гостей и СМИ всеобъемлющих учений по обороне страны Namejs 2024
Как уже сообщалось, с 3 сентября по 8 октября по всей Латвии проходят организованные Национальными вооруженными силами всеобъемлющие учения государственной обороны Namejs 2024.
В учениях Namejs 2024 принимают участие военнослужащие и ополченцы из всех подразделений Национальных вооруженных сил, в том числе военнослужащие Службы государственной обороны, военнослужащие запаса, и военнослужащие вооруженных сил союзников. В ходе учений Namejs 2024 также проводится сертификация многонациональной боевой группы НАТО.
Чтобы усовершенствовать и укрепить способность выполнять задачи в случае угрозы государству, на учениях Namejs 2024 происходит сотрудничество с Центром операционного управления гражданской обороной, в том числе с Государственной канцелярией и отраслевыми министерствами, подчиненными им учреждениями, учреждениями государственной безопасности, рядом самоуправлений и коммерсантов, оказывающих необходимую для нужд обороны государства поддержку, укрепляя таким образом всеобъемлющую систему государственной обороны в Латвии.
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