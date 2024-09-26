Байден обещает Украине новую военную помощь на восемь миллиардов долларов

"Сегодня я объявляю об увеличении поддержки безопасности для Украины и о ряде дополнительных мер, направленных на помощь Украине для победы в этой войне", - говорится в заявлении Байдена.

"Для улучшения ударных возможностей дальнего радиуса действия Украины мною принято решение обеспечить Украине боеприпасы дальнего радиуса действия Joint Standoff Weapon (JSOW)", - сказал президент, представив в четверг поддержку США Украине.

Для дальнейшего укрепления противовоздушной обороны Украины Министерству обороны США дано указание отремонтировать и предоставить Украине дополнительную батарею противовоздушной обороны Patriot и большее количество ракет для этой системы, отметил Байден.

Зеленский уже выразил благодарность за новую поддержку.

"Мы воспользуемся этой помощью самым эффективным и прозрачным из возможных способом для достижения нашей главной общей цели - победы Украины, справедливого и прочного мира и трансатлантической безопасности", - заверил президент Украины в соцсетях.

Байден также поручил Пентагону расширить программу обучения пилотов истребителей F-16 и в следующем году обучить еще 18 украинских пилотов.

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