Визит Зеленского в США: Трамп заявил, что "Украины не существует", Байден сообщил о выделении Киеву пакета помощи на $8 млрд

"Я не впечатлен, там не так много нового", — сказал один из собеседников WSJ.

Источники издания также отмечают, что предложения Зеленского бескомпромиссны, а разделы документа, посвященные дипломатии и политике, гораздо менее детальны, чем просьбы о предоставлении оружия.

Трамп раскритиковал Зеленского

Накануне кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп обрушился на Зеленского с нападками, в очередной раз саркастично назвав его величайшим коммерсантом на планете.

Его заявления прозвучали в момент, когда Зеленский уже находился с визитом в США.

Дональд Трамп не раз заявлял, что он способен быстро покончить с войной в Украине Фото: Getty Images

"Украины не существует. Это больше не Украина, — сказал Трамп на митинге в Северной Каролине. — Дома уничтожены, города исчезли. Их уже нет, а мы продолжаем давать миллионы долларов человеку, который отказывается договариваться, Зеленскому. Каждый раз, когда он приезжал в нашу страну, он уезжал с 60 млрд долларов".

В прошлом Трамп не раз делал подобные не соответствующие действительности утверждения о том, что Украина "уничтожена", а во время войны якобы погибли "миллионы и миллионы" людей.

Кроме того, далеко не всегда личные встречи Зеленского в Вашингтоне приводили к выделению значительных объемов помощи. В декабре прошлого года, когда ранее выделенные средства были израсходованы и американские военные поставки на много месяцев прервались, Зеленский уехал из американской столицы с пустыми руками.