Видео "Травку хотел": в центре Риги подрались покупатель и продавец наркотиков

"Они решили напасть, а я справился, - рассказал один из участвовавших в конфликте мужчин. - Он подошел к машине и хотел ударить по ней камнем. Все".

Мужчина также признался, что у него в машине было незаряженное газовое оружие, которое он хранит для своей безопасности.

Между тем второй мужчина сообщил правоохранителям, что владелец оружия начал им "махать". На вопрос полицейских, для чего в конфликт было вовлечено оружие, мужчина поясняет:

"Я хотел купить что-то покурить через Telegram. Я хотел покурить травку. В результате он со своим оружием напал и просто хотел отобрать деньги. У него там какая-то поддельная штука, то ли травка, то ли не травка - полная машина".

Видео: Сюжет Degpunktā

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