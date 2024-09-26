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Видео "Травку хотел": в центре Риги подрались покупатель и продавец наркотиков

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Привокзальная площадь
Привокзальная площадь Фото: Lita Millere/LETA

16 сентября после окончания рабочего дня, незадолго до 18 часов, в самом центре Риги, на Привокзальной площади, возник конфликт между двумя мужчинами. Правоохранители быстро успокоили разгоряченных мужчин и выяснили, что конфликт возник из-за неудачной сделки с наркотиками, рассказала передача Degpunktā.

"Они решили напасть, а я справился, - рассказал один из участвовавших в конфликте мужчин. - Он подошел к машине и хотел ударить по ней камнем. Все".

Мужчина также признался, что у него в машине было незаряженное газовое оружие, которое он хранит для своей безопасности.

Между тем второй мужчина сообщил правоохранителям, что владелец оружия начал им "махать". На вопрос полицейских, для чего в конфликт было вовлечено оружие, мужчина поясняет:

"Я хотел купить что-то покурить через Telegram. Я хотел покурить травку. В результате он со своим оружием напал и просто хотел отобрать деньги. У него там какая-то поддельная штука, то ли травка, то ли не травка - полная машина".

Видео: Сюжет Degpunktā

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