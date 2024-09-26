Первый в этом году случай заболевания оспой обезьян подтвержден в Литве, сообщил в среду Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).
В Литве подтвержден первый в 2024 году случай оспы обезьян
По данным центра, заболевшим является 37-летний мужчина из Испании, приехавший в Литву. 20 сентября он обратился к инфекционистам после появления симптомов - сыпи и небольшой температуры.
"После контакта с человеком мы начали эпидемиологическое расследование, которое важно для выяснения возможных контактов. На данный момент пациент чувствует себя хорошо, лечится амбулаторно и имеет возможность изолироваться", - сообщил журналистам на пресс-конференции в среду представитель НЦОЗ Кястутис Рудайтис.
"Мы могли бы подтвердить, что путь заражения половой. В беседе с нами человек назвал два возможных контакта, больше информации о них на данный момент нет", - сказал он.
По данным Минздрава, пока неясно, каким типом вируса он заражен.
"Судя по эпидемиологическому анализу и данным, мы могли бы предположить, что это будет тип II (вирус оспы b. - Прим. BNS), хотя мы это еще не подтвердили, так как национальная лаборатория ищет способы подтвердить тип", - сообщила журналистам представитель Минздрава Галина Загребневене.
Она не уточнила точную дату, когда будет получена эта информация.
Также, по словам Рудайтиса, неясно, прибыл ли человек в Литву уже зараженным или это произошло здесь.
"Инкубационный период может длиться две-три недели, и человек не может точно сказать, от кого он мог заразиться, был ли у него контакт с больным человеком. Информация еще уточняется", - отметил представитель НЦОЗ.
"Если больной человек понимает, что такое оспа, как она у него распространяется, и специалист по личному здоровью объясняет ему все это при консультации, если он следует рекомендациям специалиста по личному здоровью, (...) как такового риска распространения нет", - подчеркнула Загребневене.
Это шестой случай вышеупомянутого заболевания в Литве с 2022 года, когда его вспышка произошла в Европе.
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, всего с прошлого года по сентябрь этого года в Европе было зарегистрировано 22,8 тысячи случаев оспы b. В августе их было зарегистрировано больше, чем в июле.
НЦОЗ начал эпидемиологическое расследование, направленное на выяснение тесных контактов и другой информации, связанной с возможным распространением заболевания, с целью предотвращения его распространения.
По данным НЦОЗ, оспа не является легко распространяемым заболеванием, но ею можно заразиться при тесном физическом контакте с человеком, у которого появились симптомы. Заражение может произойти через жидкости организма (гной или кровь) из поражений кожи или струпьев, через капли из дыхательных путей, постельное белье, полотенца, одежду и другие окружающие предметы, которыми пользовался больной человек, а также во время сексуального контакта.
Больные этим типом оспы могут заразить других с момента появления симптомов и до тех пор, пока симптомы имеются, то есть до тех пор, пока сыпь полностью не пройдет и не образуется новый слой кожи.
Симптомы оспы включают волдыри на лице, руках, ногах, глазах, во рту и/или гениталиях и промежности, лихорадку, увеличение лимфатических узлов, головную боль, боль в горле, боли в мышцах и спине, а также упадок сил.
По данным центра, в Литве вакцинацию от оспы обезьян могут пройти лица, входящие в группу риска - мужчины старше 18 лет, имеющие половые отношения с мужчинами.
Данной вакциной также могут быть привиты лица, имевшие контакт с заболевшим из группы высокого риска и старше 18 лет. Таких лиц специалисты НЦОЗ выявляют путем опроса больного оспой b.
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