В Рижском городском суде сегодня с прокурорской речью начались судебные прения по делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, однако перед началом прений один из обвиняемых плюнул на прокурора.
Обвиняемый по делу об убийстве Бункуса оплевал прокурора
В суде агентство LETA выяснило, что до начала прений обвиняемый Виктор Кривошей начал вести себя агрессивно и неуважительно относиться к суду и участникам заседания. За это к нему была применена санкция, а именно выдворение из зала. Когда обвиняемого выводили из зала, он плюнул на прокурора Риманта Кузму.
Следующее заседание суда назначено на 30 сентября в 9:00, когда прокурор продолжит речь прений.
До сих пор из-за болезни обвиняемого бизнесмена Александра Бабенко суд уже дважды откладывал судебное заседание, на котором планировалось начать судебные прения.
Прокурор Алдис Ласманис этим летом подтвердил, что у всех троих обвиняемых по делу об убийстве Бункуса - Александра Бабенко, бизнесмена Михаила Ульмана и гражданина России Виктора Кривошея в ноябре истекает предельно допустимый срок содержания под стражей. То есть до этого в суде должен быть написан полный приговор, либо заключение обвиняемых под стражу придется прекратить.
С момента применения ареста Ульман и Бабенко неоднократно просили суд пересмотреть меру пресечения, примененную к ним, но суд эти ходатайства неизменно отклонял. Обвинение выразило опасения, что освобождение обвиняемых из-под стражи может помешать судебному процессу, в том числе они могут покинуть страну.
Бабенко обвиняется в подстрекательстве или заказе убийства, а Ульман - в подстрекательстве и поддержке.
Обвинение предъявлено также лицу, произведшему выстрелы, в результате которых погиб Бункус, - Виктору Кривошею, гражданину России 1974 года рождения, которого полиция задержала в Латвии. Его также обвиняют в ношении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов к нему без соответствующего разрешения, а также в разглашении информации, полученной в ходе досудебного уголовного производства, без разрешения следователя или прокурора.
Организатору убийства не предъявлено обвинение, поскольку он умер насильственной смертью. Программа Nekā personīga на TV3 сообщила, что этим человеком оказался Геннадий Валягин, осужденный по делу некогда влиятельной группировки Ивана Харитонова. Валягина застрелили в марте 2022 года в рижском микрорайоне Плявниеки.
В свою очередь, уголовное дело в отношении одного человека было прекращено, так как в его деятельности не было обнаружено признаков преступления. Речь об Аркадии Юдине 1970 года рождения.
В ходе досудебного уголовного производства были выяснены обстоятельства совершения уголовного правонарушения и причастные к нему лица, в том числе взаимное распределение между ними ролей по осуществлению преступления. Установлено, что мотивом правонарушения стала неприязнь к администратору неплатежеспособности при исполнении им своих профессиональных обязанностей.
Программа De Facto на LTV сообщает, что Ульман как бывший член правления SIA Rego Trade невзлюбил Бункуса как администратора неплатежеспособности этого предприятия. За его убийство организатору предлагалось 100 000 евро, исполнителю - 200 000 евро. Более 100 000 тысяч евро убийце так и не выплатили.
Обоим обвиняемым была назначена мера пресечения - содержание под стражей.
Прокурор пока не прокомментировал, связан ли мотив с делом о неплатежеспособности SIA Rego Trade, в котором Бункус был администратором неплатежеспособности.
Бункуса застрелили утром 30 мая 2018 года, когда он проезжал на автомобиле мимо Рижского лесного кладбища. Вскоре после убийства недалеко от места происшествия была обнаружена сгоревшая машина с поддельными номерами.
Ранее Фонд правосудия Мартиньша Бункуса (Martins Bunkus Justice Foundation) сообщал, что заказчики и организаторы убийства Бункуса использовали такие методы, как указание на ложных "альтернативных" подозреваемых, сеяние в обществе сомнений в работе правоохранительных органов и манипулирование истинными обстоятельствами убийства с помощью фейковых новостей.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!