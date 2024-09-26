Обвиняемый по делу об убийстве Бункуса оплевал прокурора

Бабенко обвиняется в подстрекательстве или заказе убийства, а Ульман - в подстрекательстве и поддержке.

Обвинение предъявлено также лицу, произведшему выстрелы, в результате которых погиб Бункус, - Виктору Кривошею, гражданину России 1974 года рождения, которого полиция задержала в Латвии. Его также обвиняют в ношении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов к нему без соответствующего разрешения, а также в разглашении информации, полученной в ходе досудебного уголовного производства, без разрешения следователя или прокурора.

Организатору убийства не предъявлено обвинение, поскольку он умер насильственной смертью. Программа Nekā personīga на TV3 сообщила, что этим человеком оказался Геннадий Валягин, осужденный по делу некогда влиятельной группировки Ивана Харитонова. Валягина застрелили в марте 2022 года в рижском микрорайоне Плявниеки.

В свою очередь, уголовное дело в отношении одного человека было прекращено, так как в его деятельности не было обнаружено признаков преступления. Речь об Аркадии Юдине 1970 года рождения.

В ходе досудебного уголовного производства были выяснены обстоятельства совершения уголовного правонарушения и причастные к нему лица, в том числе взаимное распределение между ними ролей по осуществлению преступления. Установлено, что мотивом правонарушения стала неприязнь к администратору неплатежеспособности при исполнении им своих профессиональных обязанностей.